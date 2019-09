Grey's Anatomy: Ellen Pompeo ha in mente un finale ideale per la serie

La serie Grey's Anatomy potrebbe concludersi con la diciassettesima stagione ed Ellen Pompeo ha rivelato di avere in mente un finale ideale.

Grey's Anatomy è arrivata a quota 16 stagioni e la protagonista Ellen Pompeo ha rivelato di avere in mente un finale ideale per la storia di Meredith Grey.

L'attrice Ellen Pompeo, mentre era ospite del talk show condotto da James Corden, ha accennato alla possibilità che il medical drama si concluda con la prossima stagione e la star di Grey's Anatomy ha parlato del suo epilogo ideale: "Non posso dire realmente ciò che penso perché se realizziamo davvero ciò che voglio rovinerei la sorpresa. Quindi devo mentire, James! Mi stai obbligando a mentire ora!".

L'attrice ha però svelato che sarebbe felice se potessero tornare i membri del cast originale in scena: "Ma probabilmente non accadrà. Sarebbe il giorno più bello di sempre, ma alcuni di loro sono stati uccisi nello show!".

L'interprete di Meredith Grey ha inoltre ricordato quanto sia importante l'ultima puntata di uno show: "L'epilogo lo è così tanto. E i fan non saranno comunque mai contenti. Pensate a I Soprano, Il Trono di Spade... saranno arrabbiati a prescindere da quello che fai. Quindi c'è sempre molta pressione per quanto riguarda l'ultimo episodio".

Ecco le dichiarazioni di Ellen Pompeo: