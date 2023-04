Grey's Anatomy: Caterina Scorsone ha salvato le tre figlie da un terribile incendio

Attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, la star di Grey's Anatomy e Private Practice, Caterina Scorsone, ha raccontato di aver salvato le sue tre figlie da un incendio esploso nella sua casa. Subito dopo l'attrice ha ringraziato il cast del medical drama per tutto l'aiuto ricevuto.

"Un paio di mesi fa la mia casa è andata in fiamme" scrive Caterina Scorsone sul suo profilo Instagram raccontando ai fan della sera in cui ha rischiato di perdere la vita insieme alle sue figlie. La stessa notte i suoi animali sono purtroppo morti a causa dell'incendio dal quale, per fortuna, è riuscita a fuggire con la sua famiglia.

"Mentre stavo preparando le mie figlie per andare a dormire" scrive l'interprete di Amelia Shepherd in Grey's Anatomy, "ho visto il fumo arrivare intorno alla vasca. Quando ho guardato in fondo al corridoio una nube di fumo nero si era già formata e stava riempiendo la casa. Un appunto sugli incendi: accadono velocemente" prosegue la Scorsone descrivendo cosa è accaduto nella sua casa a Pasadena.

"Ho avuto due minuti per far uscire le mie figlie fuori di casa con solo le scarpe ai piedi. Ma siamo uscite e per questo sarò eternamente grata". Poi il racconto di un momento drammatico che si unisce a quanto accaduto: "Abbiamo perso tutti e quattro i nostri animali domestici. Siamo ancora qui affrontando la nostra perdita, ma siamo fortunati ad averli amati".

"Questo è un post sulla comunità" ci tiene a chiarire l'attrice. "Questa è una lettera per tutte le persone che ci hanno aiutate e per il modo in cui lo hanno fatto". A questo punto non sono mancati i ringraziamenti rivolti anche "ai miei amici" di Grey's Anatomy.

"Grazie ai vigili del fuoco e agli investigatori. Grazie alla mia vicina e ai genitori della scuola dei miei figli che hanno inviato giocattoli e libri, ai miei amici di @greysabc e @shondaland che ci hanno mandato vestiti e rifornimenti, alle mie sorelle che sono arrivate per gestire la situazione. Grazie al mio team che ha reso tutto più semplice".

Molti colleghi hanno commentato il post della Scorsone. Tra questi Chris Carmack il quale ha scritto: "Spero di non dover mai affrontare un momento del genere, ma se dovesse accadere spero di riuscire a farlo con la stessa grazia che hai avuto tu".

Jake Borrelli ha scritto: "Sei davvero un essere umano incredibile. Invio a te e alla tua famiglia tutto l'amore che ho".

Il post della Scorsone termina menzionando alcune immagini pubblicate dalla stessa attrice per mostrare quanto accaduto nella sua casa e quello che appare come un insegnamento da non dimenticare: "Abbiamo imparato che ciò che conta sono le persone e coloro che amiamo".