Grey's Anatomy 20: Ellen Pompeo nel teaser della nuova stagione della serie

Grey's Anatomy tornerà sugli schermi americani con gli episodi della stagione 20 e nel teaser condiviso da ABC ci sono le prime immagini del ritorno di Meredith, interpretata da Ellen Pompeo.

Nel video si vede la protagonista del medical drama chiedere a Miranda Bailey quanto a lungo dovrà aspettare e, successivamente si scopre che i tirocinanti sono nei guai. Nelle prossime puntate tornerà in scena anche Nick Marsh, interpretato da Scott Speedman, mentre Jo e Link saranno una coppia, e Richard è in difficoltà nel rimanere sobrio.

L'apparizione della protagonista

Ellen Pompeo non sarà una presenza regolare nella ventesima stagione di Grey's Anatomy, avendo deciso di occuparsi di altri progetti come la miniserie Orphan, prodotta per Hulu.

Al termine del capitolo precedente della storia, Meredith si era trasferita a Boston, ma la dottoressa ritornerà ogni tanto al Grey Sloan Memorial Hospital.

Il teaser condiviso dal network in vista del ritorno della serie sugli schermi, previsto per il 14 marzo, mostra quindi anche i personaggi interpretati da Camilla Luddington, Chris Carmack e James Pickens Jr. Nel filmato si regala anche qualche anticipazione riguardante il destino di Teddy Altman, interpretata da Kim Raver: Winston (Anthony Hill) sostiene infatti che sia in condizioni critiche.

Per ora bisognerà attendere per scoprire in quanti episodi sarà presente Ellen Pompeo e in che modo Meredith sarà coinvolta negli eventi ambientati a Seattle.