Grey's Anatomy 19: Jesse Williams coinvolto nella nuova stagione

Grey's Anatomy 19 regalerà ai fan del medical drama il ritorno di Jesse Williams, l'interprete del dottor Jackson Avery, che sarà coinvolto in una doppia veste. L'attore sarà infatti una guest star e regista di una puntata della serie con protagonista Ellen Pompeo.

Grey's Anatomy: Jesse Williams nell'episodio Take the Lead

Jesse Williams era uscito dal cast di Grey's Anatomy dopo 12 stagioni nel 2021. Jackson ha lasciato infatti il Grey Sloan per trasferirsi a Boston per occuparsi della fondazione della sua famiglia, venendo poi raggiunto dalla sua ex, April (Sarah Drew), insieme alla loro figlia.

L'attore era poi apparso nella stagione 17 e in occasione del finale della numero 18, confermando in quell'occasione che il medico e April erano di nuovo una coppia.

Nel quinto episodio della nuova stagione si vedrà ora Meredith (Ellen Pompeo), che incontrerà Jackson (Williams) durante un viaggio a Boston. Nella puntata sarà presente anche Debbie Allen che riprenderà la parte di Catherine, la madre di Jackson.

Jesse Williams, recentemente, ha già lavorato come regista in occasione anche di Rebel, serie con showrunner Krista Vernoff.