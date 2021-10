Grey's Anatomy 18: la data di uscita su Disney+ è ufficiale

Disney+ ha finalmente svelato la data di uscita, mercoledì 27 ottobre, della diciottesima stagione di Grey's Anatomy, il pluripremiato medical drama. Quella che secondo Ellen Pompeo potrebbe essere l'ultima stagione della serie debutterà in Italia in esclusiva sulla piattaforma streaming di Disney.

Grey's Anatomy, vincitrice del Golden Globe Award nel 2007 per la migliore serie drammatica e nominata per diversi Emmy, tra cui Miglior Serie Drama, è considerata una delle serie televisive più popolari del nostro tempo. La serie televisiva statunitense, giunta alla sua diciottesima stagione, segue Meredith Grey e il team di medici del Grey Sloan Memorial che si trovano ad affrontare quotidianamente decisioni di vita o di morte. I protagonisti cercano conforto l'uno nell'altro e, a volte, più di una semplice amicizia.

Grey's Anatomy è interpretata da Ellen Pompeo (Meredith Grey), Chandra Wilson (Miranda Bailey), James Pickens Jr. (Richard Webber), Kevin McKidd (Owen Hunt), Kim Raver (Teddy Altman), Camilla Luddington (Jo Wilson), Caterina Scorsone (Amelia Shepherd), Kelly McCreary (Maggie Pierce), Chris Carmack (Atticus "Link" Lincoln), Jake Borelli (Levi Schmitt), Richard Flood (Cormac Hayes) e Anthony Hill (Winston Ndugu).

Grey's Anatomy 18: Scott Sppedman torna nella premiere

Nel corso di una recente intervista con Variety, a proposito della fine della serie la Pompeo ha dichiarato: "Non sappiamo quando terminerà. Ogni stagione potrebbe essere l'ultima. Come produttrice provo sempre a fare di tutto per rendere lo show il migliore possibile. In ogni caso i fan potrebbero avere ragione, le loro ipotesi sulla fine non sono affatto lontane dalla realtà".

La serie è stata ideata da Shonda Rhimes, che ne è anche produttore esecutivo, insieme a Betsy Beers, Mark Gordon, Krista Vernoff, Rob Corn, Mark Wilding e Allan Heinberg. Grey's Anatomy, ambientata a Seattle ma girata principalmente a Los Angeles, in California, è prodotta da ABC Signature, parte dei Disney Television Studios.