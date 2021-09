Grey's Anatomy 18, Abigail Spencer annuncia il ritorno di Megan Hunt

Grey's Anatomy 18 segna il ritorno di Abigail Spencer nella serie creata da Shonda Rhimes: il suo personaggio, Megan Hunt, era apparso in 6 episodi tra la 14esima e 15esima stagione del medical drama della ABC.

Grey's Anatomy tornerà sulla ABC il prossimo 30 settembre, la serie è arrivata alla 18esima stagione e quest'anno ci saranno dei ritorni eccellenti al Grey Sloan Memorial Hospital. La stagione precedente ha segnato l'addio di attori molto amati dal pubblico come Giacomo Gianniotti, Greg Germann e Jesse Williams.

Abigail Spencer, come hanno confermato i rappresentanti della ABC, tornerà con un ruolo ricorrente. Il suo personaggio, Megan Hunt, sarà tra i protagonisti del primo episodio della nuova stagione. L'attrice ha festeggiato la 'promozione' con un post su Instagram. Al suo fianco ritroveremo gli storici protagonisti della serie: Ellen Pompeo, Chandra Wilson e James Pickens Jr..

Megan, sorella minore di Owen Hunt, interpretato da Kevin McKidd, è un chirurgo traumatologico che ha prestato servizio in Iraq con il fratello e con Nathan Riggs, interpretato dall'attore Martin Henderson, attualmente impegnato nella serie Netflix Virgin River. Megan è stata considerata presumibilmente morta in Iraq, in realtà era prigioniera di guerra ed è stata liberata, dopo 10 anni, a cavallo della fine della 13esima stagione e l'inizio della 14esima stagione. A Seattle è stata operata per una ferita subita durante un bombardamento. Subito dopo, Megan si è trasferita a Los Angeles con suo figlio Farouk, un orfano siriano che aveva cresciuto, e Nathan, il suo fidanzato. Il suo arco narrativo si è concluso con loro tre che giocano felici su una spiaggia.

Abigail Spencer non è l'unica attrice a ritornare a Grey's Anatomy in questa stagione, quest'anno, nello show di Shonda Rhimes, rivedremo Kate Walsh nei panni di Addison Montgomery e Kate Burton nei panni di Ellis Grey.