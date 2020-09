Grey's Anatomy 17, Ellen Pompeo parla della sua nuova coppia preferita: "Sono adorabili"

Grey's Anatomy 17 è finalmente in partenza, con tante novità e nuovi amori, come ha svelato Ellen Pompeo, più conosciuta come Meredith Grey, che dopo una prima lettura del copione ha già una nuova coppia preferita tra le tante che ci saranno in questa nuova stagione della serie ABC.

Il cast e la troupe di Grey's Anatomy si sono riuniti per la loro prima lettura virtuale dei copioni giovedì 4 settembre. I protagonisti del medical drama hanno dunque scoperto le prime storyline che riguarderanno i loro personaggi e Ellen Pompeo ha già svelato che ci sarà una nuova coppia che, secondo lei, potrebbe essere molto apprezzata dai fan: "Ho una nuova coppia preferita, non so come li chiamerete, ma sono adorabili. Voi ragazzi potete divertirvi a indovinare di chi sto parlando."

L'affermazione dell'attrice ha esaltato i numerosi fan della serie, che hanno cominciato a confrontarsi sulle teorie più disparate e su chi potrebbero essere i componenti di questa nuova esaltante coppia.

Le riprese della stagione 17 riprenderanno martedì 8 settembre a Los Angeles. Il medical drama ha sospeso la produzione a causa dell'emergenza sanitaria a marzo, come molte altre produzioni, con quattro episodi rimasti da girare per la stagione 16. Invece, l'ultimo episodio è andato in onda ad aprile, con un finale sostitutivo.