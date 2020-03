Grey's Anatomy 16x16, Ellen Pompeo: "Era la storia migliore per far uscire Alex di scena"

Grey's Anatomy 16x16 ha detto addio ad Alex Karev e la star della serie Ellen Pompeo ha ora difeso le scelte prese dagli sceneggiatori per concludere la storia del personaggio, presente nel medical drama fin dalla prima stagione.

Nella puntata, non proseguite ovviamente se non volete spoiler , Alex, interpretato da Justin Chambers, lascia improvvisamente la moglie Jo e la sua vita a Seattle per stare insieme a Izzie Stevens e ai loro due gemelli, che hanno cinque anni. Ellen Pompeo, star di Grey's Anatomy, ha voluto difendere la storia proposta sugli schermi di ABC, molto attaccata dai fan, con un lungo messaggio su Instagram. L'interprete di Meredith ha scritto: "Eccoci ancora qui... Grazie! Siete davvero i fan maggiormente pieni di passione e leali che si potrebbe volere. Grazie a voi possiamo realizzare della tv grandiosa... grazie a voi abbiamo potuto fare la storia della tv! Dico spesso che la vita è dura a grazie a Dio lo è perché, come dico ai miei figli, dimostra ciò di cui siamo fatti, quanto siamo realmente forti e ammettiamolo... senza i momenti peggiori non ci sarebbe la possibilità di uscirne o celebrare questa incredibile esperienza che chiamiamo vita. Grazie al tesoro nazionale Debbie Allen e agli autori per aver dato ad Alex Karev la migliore uscita di scena. Grazie a Shonda Rhimes per aver creato il personaggio migliore".

Ellen ha proseguito spiegando: "Per me personalmente far tornare Karev all'inizio è stata la storia migliore. Rende omaggio a quelle incredibili prime stagioni e al cast incredibile che ha creato una base talmente forte da permettere alla serie di rimanere ancora in prima. Non dobbiamo essere tristi".

La star ha sottolineato che bisogna celebrare il lavoro compiuto dagli attori e dalla troupe che ogni settimana permettono allo show di andare in onda: "Non importa quanto sia complicato o quanto siamo stanchi, voi ci fate andare avanti e ne vale la pena! Così tanto amore e gratitudine nei vostri confronti".