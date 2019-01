Greyhound: il film di guerra con Tom Hanks posticipato di un anno!

Greyhound, la pellicola di guerra che vede Tom Hanks impegnato nel triplice ruolo di interprete, produttore e sceneggiatore sta vivendo un momento particolarmente difficile, visto che la Sony ha posticipato l'uscita del film di un anno intero.

Greyhound diretto da Aaron Schneider, segue la carriera di Ernest Krause, comandante di una nave da guerra, la Greyhound, che dovrà combattere i propri demoni personali per dimostrare di essere in grado di rivestire un ruolo di comando. Il film è stato girato a Baton Rouge sulla SS Kidd, che prende il nome dall'Ammiraglio Isaac Kidd, primo ammiraglio della marina ucciso in battaglia a Pearl Harbor. La storia del film è ispirata al romanzo di C.S. Forester The Good Shepherd. La Sony ha spostato l'uscita del film dal 22 marzo 2019 al 8 maggio 2020: originariamente la pellicola si sarebbe scontrata con Noi, il nuovo thriller di Jordan Peele, e sarebbe stata molto vicina a Captain Marvel.

L'unico film attualmente programmato per la nuova data d'uscita è il tanto atteso - e rimandato - sequel Legally Blonde 3. I prossimi film in cui vedremo Tom Hanks, quindi, saranno A Beautiful Day in the Neighborhood, il biopic di Fred Rogers in uscita il 22 novembre 2019, anticipato solamente da Toy Story 4 a giugno, in cui l'attore darà nuovamente la voce al personaggio di Woody. Ad affiancare Tom Hanks nella pellicola prodotta con la sua Playtone sono in arrivo Elisabeth Shue, Stephen Graham e Rob Morgan.

