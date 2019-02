Grey's Anatomy 15: i nuovi episodi tornano stasera su Fox Life!

Il conto alla rovescia per la seconda parte di Grey's Anatomy 15 è cominciato. Dopo la pausa, il medical drama tornerà stasera su Fox Life alle 21:00 (canale 114 di Sky) con l'episodio "Riparo dalla tempesta" (Shelter from the Storm).

Infatti, sarà proprio un altro titolo di una canzone di Bob Dylan a dare il nome alla puntata d'apertura di questa seconda parte della stagione dopo che l'ultimo episodio prima dello hiatus, era stato "Un soffio nel vento" traduzione italiana della famosa Blowin' in the Wind pubblicata dal cantautore nel 1963. In attesa di scoprire il ruolo di Jennifer Grey (Baby in Dirty Dancing) e di Michelle Forbes (Berlin Station, True Blood), i nuovi episodi spiegheranno tutte le indecisioni dei protagonisti legate ai due triangoli amorosi che ci hanno lasciato in sospeso alla fine della prima parte della 15esima stagione.

Da un lato, Meredith (Ellen Pompeo) cercherà di capire meglio chi tra il Dr. De Luca (Giacomo Gianniotti), passionale italiano, e il Dr. Link Atticus (Chris Carmack, The O.C.), professionista dell'ortopedia, potrà conquistarla. Dall'altro lato, Owen (Kevin McKidd) si troverà davanti alla difficile decisione di scegliere tra Amelia (Caterina Scorsone), con la quale ha costruito una famiglia, e Teddy (Kim Raver) che porta in grembo il suo bambino. Dopo la tempesta di vento che aveva paralizzato Seattle, gli ascensori del Grey's Sloan Memorial Hospital torneranno a funzionare, sciogliendo tutti i punti interrogativi lasciati prima della loro chiusura forzata.

La quindicesima stagione si arricchirà di altri tre episodi rispetto alle altre, portando così a 25 il totale delle puntate di Grey's Anatomy, per quest'anno. La quindicesima, quindi, sarà una delle stagioni più longeve, dopo la seconda composta da 27 episodi, insieme alla terza e all'undicesima.