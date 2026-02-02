Greta Rossetti e Sergio D’Ottavio, ritorno di fiamma? Insieme in un progetto sociale

Greta Rossetti e Sergio D'Ottavio tornano a far sognare i fan. I due ex protagonisti del Grande Fratello, dopo la fine della loro relazione, si sono ritrovati fianco a fianco sul set di un cortometraggio, riaccendendo l'entusiasmo di chi spera ancora in una possibile riconciliazione. Un progetto intenso e delicato, che affronta il tema della violenza sulle donne e dell'amore tossico, e che segna una nuova collaborazione tra i due, lontano dalle dinamiche del reality.

La trama del cortometraggio e il libro di Gabriella Marchese

Il corto si intitola No, Giulia! L'amore non basta ed è tratto dall'omonimo libro di Gabriella Marchese. Si tratta di un'opera pensata per denunciare la violenza domestica e raccontare le conseguenze devastanti di relazioni malate, attraverso una storia forte e drammatica. Nel film, Greta Rossetti interpreta Giulia, una donna vittima di violenza, mentre Sergio D'Ottavio veste i panni di Rocco, il suo ex fidanzato dell'adolescenza.

La trama segue il riavvicinamento tra Giulia e Rocco che si ritrovano dopo anni durante una vacanza in Puglia. Quello che inizialmente sembra un sogno romantico si trasforma presto in un incubo. Come riportato nelle note del libro di Gabriella Marchese, "Rocco, da uomo dolce e affettuoso, si rivela presto ossessivo, violento e legato alla criminalità. Giulia resta intrappolata in una relazione tossica, lontana dalla sua città e dagli affetti più cari, convinta di poter salvare un amore che, in realtà, la sta lentamente distruggendo".

Sergio e Greta sul set

Le reazioni dei fan e le dichiarazioni di Greta Rossetti sul corto

Le immagini condivise dal set e la presenza contemporanea di Greta e Sergio non sono passate inosservate, accendendo immediatamente le speranze dei fan dei "Sergetti", come veniva affettuosamente chiamata la coppia sui social durante e dopo l'edizione del Grande Fratello vinta da Perla Vatiero.

Sui social, Greta Rossetti ha voluto ringraziare tutto il team che ha lavorato al progetto, definendolo "un team straordinario: professionisti incredibili, tecnici bravissimi e persone meravigliose con cui è stato un vero privilegio lavorare". L'influencer ha poi parlato della sua esperienza sul set, spiegando di aver esordito nel mondo della cinematografia "ugrazie a persone esperte, che mi hanno guidata, supportata e fatta sentire sempre al sicuro".

Greta con il ciack di No, Giulia! L'amore non basta

Riguardo al ruolo di Giulia, Greta ha dichiarato: "È stato un grande onore interpretare un ruolo così delicato, tratto da una storia vera, che affronta il tema della violenza sulle donne. Ho cercato di immedesimarmi il più possibile, con rispetto e verità, sperando di essere stata all'altezza della sua storia".

L'amore nato al Grande Fratello

Greta Rossetti e Sergio D'Ottavio si erano conosciuti proprio nella casa del Grande Fratello. Lei era entrata nel reality come fidanzata di Mirko Brunetti, conosciuto a Temptation Island, dove Greta aveva partecipato come tentatrice mentre Mirko era fidanzato con Perla Vatiero. Proprio durante il programma, tra Greta e Sergio era nato un forte legame che aveva poi conquistato il pubblico sui social, fino alla loro rottura definitiva nella scorsa primavera.