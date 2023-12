Greta Gerwig e Noah Baumbach si sono sposati (in segreto) dopo 12 anni e due figli

I due registi Greta Gerwig e Noah Baumbach si sono sposati in gran segreto al City Hall di New York dopo 12 anni di relazione.

Greta Gerwig e Noah Baumbach si sono sposati in gran segreto al City Hall di New York lo scorso 19 dicembre. Dopo aver trascorso 12 anni insieme - i due si erano conosciuti sul set di Lo stravagante mondo di Greenberg - e aver avuto ben due figli, Harold e il più piccolo arrivato lo scorso marzo, la coppia ha deciso di compiere il grande passo.

Nella foto seguenti Greta Gerwig Noah Baumbach celebrano il post nozze assistendo al concerto di Billy Joel:

Noah Baumbach and Greta Gerwig at Billy Joel concert ✨ pic.twitter.com/iwhkbk8sWl — Greta Gerwig Updates (@gerwigupdates) December 20, 2023

Entrambi sono stati nominati agli Oscar nello stesso anno. Nel 2020 mentre Baumbach è stato nominato per il miglior film e la migliore sceneggiatura originale per il suo film Storia di un matrimonio, Gerwig è stata nominata per la migliore sceneggiatura non originale per Piccole Donne, film che ha anche diretto.

I due cineasti hanno spesso collaborato insieme a molto progetti come Rumore bianco, Mistress America e Frances Ha (di cui hanno scritto insieme la sceneggiatura).

"Quando scriviamo insieme, cerco sempre di impressionarla. Sento che scrivo meglio perché mi impegno di più, voglio che lei sia impressionata dal mio lavoro" ha detto il regista durante un'intervista agli Academy Awards 2020.

La collaborazione in Barbie

La notizia arriva dopo un anno intenso per la coppia che oltre a dare il benvenuto al nuovo figlio, ha co-scritto la sceneggiatura del blockbuster di enorme successo Barbie.

Durante un'intervista Baumbach ha raccontato di aver esitato all'inizio alla richiesta della moglie di lavorare insieme a Barbie, film che poi ha ammesso essere "la cosa migliore che abbiamo mai scritto".

"Stimo molto Greta, quindi, anche quando mi lamentavo e mi ribellavo, sapevo che se lei ci credeva davvero, allora doveva essere qualcosa di speciale", ha detto Baumbach.