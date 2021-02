Gremlins: la serie animata prequel ottiene il rinnovo per una seconda stagione

La serie animata Gremlins: Secrets of the Mogwai ha ottenuto il rinnovo per una seconda stagione da parte di HBO Max.

HBO Max sembra avere fiducia nei confronti della serie animata ideata come prequel del film Gremlins che ha ottenuto ufficialmente il rinnovo per una seconda stagione. Il debutto del progetto non è ancora avvenuto sul piccolo schermo, tuttavia le avventure dell'adorabile Gizmo e del suo amico, il futuro proprietario del negozio dove lo troverà il padre di Billy, hanno già avuto la conferma necessaria a iniziare la produzione di puntate inedite.

Gremlins, una scena del film

Gli episodi, della durata di trenta minuti, che compongono la prima stagione di Gremlins: Secrets of the Mogwai racconteranno la storia di Sam Wing, il futuro commerciante Mr. Wing, che incontra il giovane Mogwai chiamato Gizmo. Insieme ad Elle, una giovane ladra, Sam e Gizmo compiono un viaggio attraverso la campagna cinese incontrando, e alle volte scontrandosi con loro, alcuni dei mostri e degli spiriti legati al folklore cinese. Durante la missione per riportare Gizmo alla sua famiglia e scoprire un tesoro leggendario, i protagonisti vengono inseguiti da un industriale assetato di potere e dal suo esercito di Gremlin.

Izaac Wang darà voce a Sam Wing; Ming-Na Wen sarà la madre del giovane, Fong Wing; BD Wong interpreterà il padre, Hon Wing; James Hong reciterà nei panni del nonno della famiglia; Gizmo avrà la voce di A.J. LoCascio, mentre l'amica di Sam, Elle, è il ruolo assegnato a Gabrielle Green.

Matthew Rhys, infine, darà voce al villain Riley Greene.

Tze Chun sarà showrunner del progetto e sceneggiatore degli episodi. Nel team della produzione anche Darryl Frank, Justin Falvey e la Amblin Television di Steven Spielberg.