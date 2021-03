Gremlins: Chris Walas condivide degli sketch inediti di Gizmo e Ciuffo Bianco

L'artista Chris Walas ha condiviso online dei disegni inediti realizzati mentre stava lavorando a Gremlins, svelando così dei design alternativi di Gizmo e del villain Ciuffo Bianco.

Su Twitter sono apparsi degli sketch che risalgono al periodo in cui stava cercando di capire l'aspetto che avrebbero potuto avere le creature al centro del film diretto da Joe Dante.

Chris Walas ha infatti pubblicato i disegni realizzati durante lo sviluppo del film Gremlins spiegando: "Ho trovato i miei primi sketch per il Mogwai. Penso si possa vedere l'influenza del tarsio qui".

Uno sketch del design abbandonato per il malvagio Gremlin che viene chiamato Ciuffo Bianco:

Walas aveva spiegato in precedenza: "Abbiamo costruito molti pupazzi che non sono mai stati usati. Ci sono delle cose che abbiamo provato e non funzionavano, specialmente per quanto riguarda gli effetti riguardanti la camminata. Abbiamo realizzato alcuni pupazzi che potevano camminare sia per il Mogwai che per i Gremlins, ma non c'era abbastanza tempo per ridefinirli al livello di cui avevamo bisogno... Abbiamo costruito molti pupazzi appositamente per una singola scena, solo per scoprire che la sequenza è stata tagliata quando abbiamo dovuto girare. Quindi c'era un certo livello di frustrazione, sapendo che avevamo delle cose fantastiche che non sarebbero mai state viste. Ma quella è realmente la natura dei pupazzi nel film. Ti impegni sapendo che non tutto apparirà nella versione definitiva del lungometraggio".