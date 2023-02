Great Expectations, primo teaser trailer per la miniserie BBC di Steven Knight con Olivia Colman

Great Expectations. Grandi Speranze come quelle per il nuovo adattamento del classico dickensiano firmato questa volta per BBC da Steven Knight, e che come ci anticipa anche il primo teaser trailer, vedrà tra i suoi protagonisti l'attrice Premio Oscar Olivia Colman.

Ritornano in tv le avventure dell'orfano Pip (questa volta interpretato dal Fionn Whitehead di Dunkirk) grazie a una nuova miniserie targata FX e BBC che debutterà questa primavera nel Regno Unito, per poi arrivare in seguito nel resto del mondo tramite le piattaforme Disney.

In questo primo teaser trailer di Great Expectations condiviso nelle scorse ore, il primo incontro tra Pip e Miss Havisham (Olivia Colman).

L'opera di Charles Dickens trova quindi nuova vita in questa trasposizione a opera del creatore di Peaky Blinders Steven Knight, che chiama a raccolta anche tanti altri talenti oltre quelle già citate, come Ashley Thomas, Johnny Harris, Owen McDonnell, Hayley Squires, Trystan Gravelle, Laurie Ogden, Rudi Dharmalingam e Matt Berry per raccontare ancora un'inedita versione di questo classico senza tempo.