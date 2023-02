Great Expectations, Olivia Colman ruba la scena nel nuovo trailer della miniserie FX e BBC

Il nuovo trailer ufficiale di Great Expectations, la nuova miniserie targata FX e BBC, vede brillare l'inquietante Miss Havisham interpretata da Olivia Colman.

Great Expectations (Grandi Speranze, come fu tradotto in italiano il celebre romanzo di Charles Dickens) sta per ricevere una nuova trasposizione televisiva, anzi, l'ha già messa in cantiere.

La miniserie co-produzione da parte di BBC e FX a opera del creatore di Peaky Blinders Steven Knight porterà sul piccolo schermo una nuova iterazione della storia, questa volta con protagonisti l'attore di Dunkirk Fionn Whitehead, Shalom Brune-Franklin, Owen McDonnell, Johnny Harris e il Premio Oscar Olivia Colman.

E sebbene l'ultimo trailer pubblicato focalizzi l'attenzione su Pip (Whitehead), il ragazzo orfano protagonista del romanzo, come fa notare anche ScreenRant a restare più impresso di ogni altro suo elemento è certamente Miss Havisham, il personaggio interpretato proprio da Colman, che nel passato recente abbiamo invece visto avere il volto di un'altra amatissima attrice britannica, Helena Bonham Carter.

Great Expectations arriverà il 26 marzo su Hulu negli Stati Uniti, mentre dovremo attendere per sapere quando sarà possibile vederlo nel nostro paese grazie a Disney+.