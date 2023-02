Great Expectations, il poster ufficiale e la data di uscita della nuova serie di Steven Knight

Il poster ufficiale di Great Expectations, rivela la data di uscita della nuova serie di Steven Knight, creatore di Peaky Blinders. Lo show è un nuovo adattamento del romanzo di Charles Dickens.

In occasione dell'anniversario della nascita di Charles Dickens, nato il 7 febbraio del 1812, è stata annunciata una data di uscita per la serie Great Expectations, adattamento del romanzo di Dickens.

Come riportato da TVLine, i primi due episodi della serie che sarà divisa in sei parti, prodotta da FX e BBC, sarà presentata in anteprima negli Stati Uniti su Hulu domenica 26 marzo. La BBC manderà in onda la serie nel Regno Unito, mentre le date di arrivo su Star+ e Disney+ saranno annunciate successivamente.

Negli episodi in arrivo a marzo, verrà dunque raccontata la storia di Pip, un orfano che desidera molto di più nella vita e che si troverà davanti ad un colpo di scena dettato dal destino e alle malvagie macchinazioni della misteriosa ed eccentrica Miss Havisham (Olivia Colman) che gli mostreranno nuove e oscure possibilità.

"Sotto le grandi aspettative riposte in lui, Pip dovrà capire il vero costo di questo nuovo mondo e se lo renderà davvero l'uomo che desidera essere", questo quanto riportato dalla sinossi ufficiale.

Accanto a Olivia Colman e Fionn Whitehead, Ashley Thomas, Johnny Harris, Hayley Squires, Owen McDonnell, Trystan Gravelle, Laurie Ogden, Rudi Dharmalingam, Tom Sweet, Chloe Lea e Matt Berry.

Il creatore di Peaky Blinders, Steven Knight, è sceneggiatore e produttore esecutivo insieme a Tom Hardy, Ridley Scott, Dean Baker, David W. Zucker e Kate Crowe.