Grease: in arrivo la serie spinoff "Rydell High"!

Grease avrà una serie spinoff destinata alla piattaforma di streaming HBO: Max e intitolata Grease: Rydell High, riprendendo l'atmosfera del film cult con John Travolta e Olivia Newton John.

Gli episodi di Grease: Rydell High racconteranno la storia degli studenti del liceo e la descrizione ufficiale anticipa: "Siamo ancora negli anni Cinquanta,un mondo in cui ci sono dei grandi numeri musicali di quell'epoca e con nuove canzoni originali. C'è la pressione dei coetanei del liceo, gli orrori della pubertà e gli alti e bassi della vita in America con una sensibilità moderna che prenderà vita per la gioia degli amanti dei musical contemporanei".

Sarah Aubrey, a capo dei contenuti originali di HBO Max, ha dichiarato: "Grease è un fenomeno iconico della cultura pop che funziona per ogni generazione e sono elettrizzata che i nostri amici della Paramount fossero entusiasti all'idea di gettare le basi per uno show e di metterlo in un contesto più ampio per una serie settimanale. Questa è la vita del liceo e in provincia, raccontata in stile grande musical rock'n'roll. Si tratta di Grease 2.0 ma con lo stesso spirito, energia ed entusiasmo a cui si pensa immediatamente quando si sentono queste iconiche canzoni".