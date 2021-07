Grease: Rise of the Pink Ladies, Paramount+ ordina la serie prequel del film

Paramount+ ha ordinato la produzione della serie Grease: Rise of the Pink Ladies, ideata come prequel del film cult.

La prima stagione del progetto sarà composta da dieci puntate che saranno ambientate quattro anni prima degli eventi raccontati nel lungometraggio.

Grease: Olivia Newton-John e John Travolta ne finale del film

Lo show Grease: Rise of the Pink Ladies racconterà quello che accade prima che i T-Birds diventassero il gruppo più cool della scuola. Al centro della trama ci sono quattro ragazze un po' emarginate che osano divertirsi a modo loro, scatenando un panico morale che cambierà per sempre il liceo Rydell High.

Le puntate racconteranno come Rizzo, Frenchy, Mrty e Jan uniscono le forze prima di dominare la scuola durante il loro ultimo anno di liceo.

Annabel Oakes (Atypical) ha creato, scritto e prodotto la serie prequel e sarà coinvolta anche come showrunner.

John Travolta e Olivia Newton-John eerano le star del film Grease che ha ottenuto un enorme successo, vendendo anche 8 milioni di copie della colonna sonora solo negli Stati Uniti.