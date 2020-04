Grandi Magazzini: stasera su Cine34 il film cult anni '80

Christian De Sica in Grandi Magazzini

Grandi Magazzini, per grandi e per piccini: stasera su Cine34 alle ore 21.00 va in onda uno dei film più cult dei nostri anni Ottanta, ambientato in un grande magazzino e interpretato da un cast ricchissimo di attori comici e star dello schermo.

Commedia corale del 1986 diretta da Castellano e Pipolo, Grandi magazzini vede protagonisti i tanti personaggi che gravitano attorno ad un grande magazzino romano, con le loro storie, disastri, equivoci e soprattutto gag tutte da ridere. C'è Evaristo (Enrico Montesano) che è un addetto alle pulizie che accetta di sostituire il commesso De Rossi (Massimo Ciavarro) senza sapere che sta per mettersi nei guai, visto che De Rossi è il figlio del titolare (Michele Placido) e deve parecchi soldi ad uno strozzino. Poi c'è Minozzi, l'addetto alla sorveglianza (Massimo Boldi) che puntualmente si lascia fregare da ladri e taccheggiatori, poi Fausto (Renato Pozzetto) che è l'addetto alle consegne a domicilio, che si ritrova coinvolto nelle avventure più fantasiose (ricordate la scena dell'alano, vero?!). Un altro memorabile personaggio del film è l'attempato attore Marco Salviati (Nino Manfredi), che è in negozio per girare uno spot pubblicitario, ma finirà per ubriacarsi, mettendo in difficoltà il suo agente (Leo Gullotta) e il regista dello spot. Allo charme di Salvati si contrappone quello di Antonio Borazzi (Christian De Sica) un borgataro che ha da spendere un buono acquisto da lui vinto, ma non trova nulla che sia di suo gradimento.

Grandi Magazzini, la sigla del film cantata da Freddie Mercury e altre star: il video virale!

Fanno parte del cast di Grandi Magazzini, inoltre, Lino Banfi e sua figlia Rosanna, Paolo Villaggio (in versione "robotica"), Gigi Reder, Teo Teocoli, Alessandro Haber, Laura Antonelli, la bellissima Ornella Muti nel duplice ruolo di se stessa e quello di una commessa e last but not least anche Heather Parisi nei panni di una bionda cliente in difficoltà a causa della sua miopia.