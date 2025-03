Grande Fratello: Zeudi Di Palma: "Guadagno pochissimo, devo rinunciare a molti sfizi"

Essere un volto noto non significa necessariamente avere un conto in banca florido. Lo sa bene Zeudi Di Palma, Miss Italia e finalista del Grande Fratello, che ha parlato senza filtri delle sue difficoltà economiche durante una conversazione con Chiara Cainelli. Con grande sincerità, ha raccontato di doversi privare di diversi piaceri quotidiani a causa di entrate economiche altalenanti, spiegando come il suo stipendio medio si aggiri attorno ai 500 euro mensili. Un problema che la spinge a riflettere sul futuro, cercando una maggiore stabilità lavorativa.

Zeudi: "Guadagno veramente poco"

Parlando con Chiara, l'ex reginetta ha confessato: "Tu almeno vai al sushi ed esci, io invece mi privo quasi di tutto. Guadagno davvero poco, non sto scherzando. Molti pensano che io abbia chissà quali entrate, ma la verità è che faccio la fotomodella: oggi arriva una chiamata, poi magari passano settimane prima della successiva. Ci sono mesi in cui posso guadagnare anche 2.000 euro, ma poi per altri periodi zero, e quando dico zero, intendo proprio niente. In media, porto a casa 500 euro al mese."

Un lavoro incerto e guadagni altalenanti

Consapevole della precarietà della sua professione, Zeudi ha spiegato di stare valutando altre strade: "Sto cercando di strutturarmi per un impiego più stabile, perché questo mondo è bellissimo, ma incerto. Non puoi vivere aspettando la chiamata che potrebbe non arrivare. Per questo motivo, mi sto costruendo un piano B."

Zeudi Di Palma con la corona di Miss Italia

Il futuro dopo il Grande Fratello: tra sogni e realtà

L'ex Miss Italia ha poi parlato delle opportunità offerte dal reality show, sottolineando però che non bastano per garantire un futuro sicuro: "Questa esperienza può essere una vetrina, ma non puoi basarti solo su ciò che hai fatto qui dentro. Dopo due o tre mesi, la visibilità si affievolisce e se non ti impegni per costruirti un percorso, rischi di restare fermo. Io ho la partita IVA, ma con i guadagni che faccio spesso ci sono più spese che altro."

Infine, Zeudi ha ribadito di avere le idee chiare: "Il mondo dello spettacolo mi piace e ci voglio provare, ma sono realista. Se non troverò opportunità concrete, mi dedicherò ad altro. Il mio obiettivo principale è aiutare mia madre e ripagarla di tutto ciò che ha fatto per me."