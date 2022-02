Chi è Zeudi Di Palma: le origini di Miss Italia 2021, che arriva da un quartiere difficile

Zeudi Di Palma è stata incoronata Miss Italia 2021: la ragazza, 20 anni, è nata a Napoli nel quartiere di Scampia e studia sociologia. Ecco chi è Zeudi, che al Corriere della Sera ha dichiarato di aver visto la serie Gomorra solo per pochi minuti, perché secondo lei non rispecchia la realtà del suo quartiere.

La finale di Miss Italia 2021 si sarebbe dovuta disputare il 19 dicembre, ma è stata rinviata quando alcune delle concorrenti sono risultate positive ai test. La manifestazione si è svolta a Venezia e, come nel 2020, è stata trasmessa in streaming dalla piattaforma OTT Helbiz Live in esclusiva per l'Italia. La finale è stata caratterizzata da un errore che gli organizzatori hanno definito "inversione dei nominativi al computer": Elettra Lamborghini, che ha condotto la trasmissione insieme all'inviato de Le Iene Alessandro Di Sarno, aveva annunciato Zeudi come la terza classificata del concorso.

Zeudi Di Palma, una volta certificato l'errore, è stata incoronata Miss Italia 2021. La ragazza è arrivata al concorso con la fascia di Miss Napoli, la città in cui è nata. Zeudi ha 20 anni, dopo aver conseguito il diploma scientifico si è iscritta a Sociologia alla Federico II. Tifosa del Napoli, il suo calciatore preferito è Lorenzo Insigne, ha frequentato le elementari e le media nel quartiere dove è nata, Scampia: "i ragazzi qui fanno il doppio della fatica per emanciparsi da certi contesti e proprio per questo lo Stato dovrebbe essere più presente per aiutarli. Vale per tutte le realtà più complicate, non solo per la nostra", ha detto al Corriere della Sera.

L'infanzia di Zeudi non è stata facile, il padre l'ha abbandonata quando aveva 2 anni, per questo, subito dopo l'incoronazione, ha voluto dedicare la vittoria alla madre, che le ha insegnato la resilienza: "mia madre Maria Rosaria ci ha cresciuti da sola con tante difficoltà; quando avevo 10 anni ha perso il lavoro ed è anche morta mia nonna che ci aiutava. Ha fatto mille lavori, anche i più umili. È stato molto difficile. È il mio idolo", ha dichiarato Zeudi.

La nuova Miss Italia ha detto non essere fidanzata. Oltre alla madre Maria Rosaria Marino, ha un fratello e una sorella: Giuseppe, 23 anni, iscritto a ingegneria e allievo del Conservatorio, e Asia, 22 anni, studentessa all'Accademia di belle arti. La signora Marino è anche la fondatrice dell'Associazione 'La Lampada di Scampia' "creata per dare ai ragazzi un futuro migliore, tenerli lontani dalla strada e dalle cattive compagnie".

Zeudi Di Palma ha sfilato per la prima volta a 12 anni nella manifestazione "Le Vele e la moda", e, per aiutare la madre, ha lavorato come maschera al teatro San Carlo. La sua serie televisiva preferita è Euphoria. Ha detto di aver seguito Sanremo "mi è piaciuta molto la canzone Elisa e poi, certo, Brividi: Blanco e Mamhood hanno trasmesso un messaggio molto moderno".