Concorrente del Grande Fratello denunciata: "Fuori l’attende la giustizia penale", l’indiscrezione

Mentre su X (ex Twitter) spopola l'hashtag #fuorilorenzo, legato alle polemiche su Lorenzo Spolverato, una nuova e grave controversia coinvolge un'altra concorrente del Grande Fratello: Yulia Naomi Bruschi. Secondo un video di Biagio D'Anelli, noto esperto di gossip ed ex concorrente del reality, la modella di origini cubane sarebbe stata denunciata penalmente dal suo ex fidanzato, Simone, per un presunto episodio di violenza avvenuto prima del suo ingresso nella Casa.

Un presunto episodio di violenza domestica

Biagio D'Anelli ha rivelato su TikTok che Simone avrebbe sporto denuncia lo scorso 12 settembre, accusando Yulia di avergli lanciato un bicchiere di vetro in faccia durante una lite. Biagio ha dichiarato: "È scritto agli atti, sono pubblici, io ho visto e letto tutto", ha specificato l'ex vippone. Se quanto riportato fosse confermato, le conseguenze per Yulia potrebbero essere gravi, ben oltre il semplice gioco del reality.

Il confronto in diretta

Yulia e Simone si erano fidanzati poco prima che lei entrasse al Grande Fratello. La modella aveva mostrato con orgoglio un anello regalatole da Simone, dal valore stimato di 50mila euro. Tuttavia, la permanenza nella Casa ha portato a un graduale allontanamento della coppia, soprattutto dopo l'avvicinamento della modella a un altro concorrente, Giglio. Questo comportamento ha scatenato la gelosia di Simone.

Simone durante il confronto con Yulia

Durante la puntata del 21 ottobre, circa quaranta giorni dopo la presunta denuncia, Simone era entrato nella Casa per un faccia a faccia con Yulia. Visibilmente deluso, le aveva chiesto di togliersi l'anello, affermando: "Per me ha un significato immenso." Subito dopo, le aveva augurato buona fortuna, uscendo senza salutarla. Il gesto era stato interpretato come una chiusura definitiva del loro rapporto.

Le possibili conseguenze per la gieffina

Se le accuse di Simone fossero confermate, Yulia potrebbe essere costretta ad abbandonare il programma per affrontare le implicazioni legali del caso. La vicenda rappresenta un nuovo grattacapo per Alfonso Signorini, già alle prese con il malcontento del pubblico verso Lorenzo Spolverato, protagonista di scivoloni e comportamenti poco graditi durante la diretta su Mediaset Extra.