Javier Martinez su Helena Prestes: “non provo un trasporto per lei”, dice dal tugurio del Grande Fratello

Il pallavolista argentino ha precisato ancora una volta che nei confronti di Helena non c'è nessun interesse amoroso, ma per ora, solo un sentimento di amicizia.

Sabato sera il Grande Fratello ha vissuto un momento importante per le dinamiche del programma con il trasferimento di alcuni concorrenti nel tugurio, mentre altri sono rimasti nella Casa. Tra gli "sfortunati" a finire nell'angolo più scomodo dei Lumina Studios c'è Javier Martinez, che ha approfittato della situazione per parlare con Mariavittoria Minghetti del suo rapporto con Helena Prestes, la modella brasiliana rimasta nella Casa.

La riflessione di Javier su Helena

Il pallavolista argentino, noto per il suo carattere riflessivo, ha confidato a Mariavittoria di non sentire la mancanza di Helena dal punto di vista sentimentale, ammettendo di non provare per lei un trasporto emotivo. Alla domanda della specializzata in chirurgia estetica, "Ti è venuto in mente di chiamare Helena alla porta?", Javier ha risposto con sincerità:

"Mi mancano alcuni gesti con lei, ma sentimentalmente non mi manca. Mi dispiace che una persona pensi a me e io non la pensi allo stesso modo". Nonostante la sua difficoltà nell'essere diretto con Helena, Javier ha spiegato che non vuole ferirla. Tuttavia, sembra consapevole che la mancanza di sentimenti reciproci potrebbe portare a un'inevitabile chiusura.

Helena e Javier, un futuro incerto tra amicizia e amore

Mariavittoria, con il suo atteggiamento schietto, ha suggerito a Javier di ridimensionare quanto pensa di piacere a Helena: "Di cosa può rimanerci male, di avere un altro rifiuto?", ha chiesto, lasciando intendere che la modella brasiliana potrebbe già aver percepito la mancanza di un reale interesse da parte del pallavolista argentino.

Javier ha concluso la conversazione ribadendo che, a prescindere dalla situazione, non crede di avere lo stesso trasporto nei confronti di Helena. Mentre Javier sembra affrontare con razionalità la sua situazione sentimentale, altri concorrenti vivono la separazione con maggiore intensità. Un esempio lampante è Shaila Gatta, visibilmente provata dalla distanza dal fidanzato Lorenzo Spolverato, anche lui residente nel tugurio.

Shaila ha mostrato la sua fragilità e teatralità piangendo come se Lorenzo fosse partito per una missione impossibile. Il Grande Fratello continua così a esplorare dinamiche emotive e relazionali, portando a galla sentimenti contrastanti tra i concorrenti. Nella puntata di martedì scopriremo se Javier e Helena riusciranno a chiarire la loro situazione.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Javier Martinez parla di Helena Prestes.