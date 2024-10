Grande Fratello: Il "trucco" spagnolo, Shaila cambia (di nuovo) idea, l'anello di Yulia e le nomination

Nuovo appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini: due concorrenti volano in Spagna e sei gieffini finiscono in nomination.

Nella puntata del 21 ottobre del Grande Fratello, c'è stato l'atteso crossover con il Gran Hermano spagnolo. Il pubblico ha scelto di mandare Lorenzo e Shaila in Spagna, credendo di regalargli l'immunità. Nel frattempo, in Italia, la Casa è stata scossa dal confronto tra Yulia e il suo ex fidanzato, Simone, e sei concorrenti sono finiti in nomination.

L'incontro inatteso

Nella Casa più spiata d'Italia è entrato Simone, l'ormai ex fidanzato di Yulia. Nei giorni scorsi, la concorrente di origini cubane aveva minimizzato il loro rapporto, affermando che la relazione era appena agli inizi e non così forte, giustificando in questo modo il suo avvicinamento a Giglio. Poco prima del fatidico incontro con Simone, Yulia, in Mystery Room, aveva confessato: "Ho paura delle sensazioni che provo. Ho sempre represso tutto nella mia vita, ma ora mi sento bene con lui".

L'incontro non è stato dei più piacevoli. Simone ha raccontato che lui e Yulia stavano insieme da cinque mesi, convivevano, e lui aveva già conosciuto la sua famiglia. Una volta di fronte a lei, ha chiesto: "Voglio sentire le parole che hai detto lunedì scorso. Se mi dici che è finita, io posso voltare pagina". Alla fine, Simone ha chiesto a Yulia di togliersi l'anello che le aveva regalato, dicendo: "Per me ha un significato immenso". Prima di andarsene, le ha augurato buona fortuna e ha lasciato la Casa senza neanche salutarla.

Maica Benedicto dal Gran Hermano

Lorenzo Spolverato: tra lacrime e redenzione

Un altro momento emozionante della serata ha visto protagonista il modello milanese, che ha raccontato la sua difficile infanzia, segnata da scelte sbagliate e cattive compagnie. "Ho fatto del male a delle persone per sentirmi forte", ha dichiarato, sottolineando come, grazie al lavoro, sia riuscito a cambiare rotta. Il segmento si è concluso con l'abbraccio a sorpresa della madre, giunta in Casa per supportarlo. Tuttavia, nessun riferimento è stato fatto agli episodi controversi che hanno visto Lorenzo protagonista nelle settimane precedenti.

Il gemellaggio con il Gran Hermano

Il Grande Fratello italiano ha sancito quest'anno un 'crossover' con la sua versione spagnola. Ai Lumina Studios è arrivata Maica Benedicto dal Gran Hermano, che appena entrata in Casa ha subito chiesto della candeggina per pulire il bagno. Dal Grande Fratello italiano, invece, sono partiti Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, i più votati al televoto. Purtroppo, il pubblico non sapeva che, con il loro voto, stava mandando i due concorrenti in Spagna, il che ha scatenato numerose proteste online.

Shaila ci ripensa ancora

Prima di partire per la Spagna, l'ex velina, ha cambiato per l'ennesima volta idea sul suo percorso sentimentale. Comportandosi a tutti gli effetti come una tronista, ha confessato che, se fosse uscita dal programma - dato che i concorrenti credevano che il televoto fosse eliminatorio - non avrebbe aspettato Javier, perché non innamorata di lui. Una volta nello studio con Alfonso Signorini, la ballerina ha ammesso di aver agito di testa, preferendo Javier, ma che il cuore era per Lorenzo. Poco dopo, Alfonso ha svelato che la Gatta e Spolverato non erano stati eliminati, ma erano i preferiti dal pubblico, e per questo avrebbero partecipato al Gran Hermano spagnolo.

Le nomination

Mentre nella Casa qualcuno dubitava dell'eliminazione di Lorenzo e Shaila, la modella spagnola Maica è stata accolta da Iago, il primo concorrente a incontrarla, senza sapere che proveniva dal Gran Hermano. Infine, è arrivato il momento delle nomination. Gli immuni sono stati Enzo Paolo e Le Non è la Rai. Beatrice ha scelto Clayton, mentre Cesara ha salvato Yulia. Al televoto, non eliminatorio, sono finiti Helena, Amanda, Iago, Giglio, Jessica e Mariavittoria.