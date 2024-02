Grande Fratello, Vittorio Menozzi: 'Ecco i miei tre vincitori, mi pento di non aver ascoltato Beatrice'

Vittorio Menozzi ha lasciato la casa del Grande Fratello nella puntata del 12 febbraio. L'ingegnere recentemente ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo rapporto con Beatrice Luzzi e con gli altri coinquilini della Casa, ecco cosa ha detto e chi nominerebbe oggi.

Il percorso di Vittorio Menozzi nella casa del Grande Fratello

Dopo essere rimasto circa cinque mesi nella Casa più spiata d'Italia. Vittorio Menozzi è uscito dalla Porta Rossa nella 35esima puntata del reality show, dopo un televoto che l'ha visto perdente contro Stefano Miele, Beatrice Luzzi e Federico Massaro.

Le sue dichiarazioni dopo il reality show

Nella rubrica Back to Reality, Vittorio ha rivelato chi sono i concorrenti che oggi nominerebbe tra quelli rimasti in gioco. "Nominerei Max per primo, perchè in certe occasioni non è stato così sincero e Anita. Lei mi ha nominato praticamente da inizio stagione, non penso che avrei molte remore nel contraccambiare", ha spiegato Vittorio.

Una volta uscito dalla casa, Vittorio ha anche dei rimpianti, tra cui quello di non aver ascoltato alcuni consigli di Beatrice. La Luzzi e Vittorio hanno condiviso gran parte del loro percorso in stretta amicizia, tranne allontanarsi proprio nel corso dell'ultima settimana di permanenza del ragazzo nella Casa.

Mentre la fine del Grande Fratello si avvicina, e il reality show sta per selezionare il suo primo finalista, Vittorio pensa che Beatrice potrebbe essere la vincitrice del programma. L'ingegnere menziona anche il nome di Perla, ma le sue preferenze sono orientate verso Federico, dichiarando: "Perché è una persona estremamente buona e sincera".

Vittorio Menozzi ha spiegato che la prima persona ad aver chiamato la sera del 12 febbraio è stata la madre. Il primo messaggio, invece, lo ha inviato al suo amico Billy che per mostrargli la sua vicinanza gli inviò un aereo di supporto sulla Casa di Cinecittà.