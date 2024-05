Grande Fratello: le ultime notizie sulla data di inizio della prossima edizione su Canale 5

Mentre sono in corso i casting per la prossima edizione del Grande Fratello, in rete circolano diversi rumors sulla data di inizio del reality.

A pochi mesi dalla conclusione dell'ultima stagione del Grande Fratello, a Mediaset si pensa già con insistenza alla prossima. Ed è di fondamentale importanza, naturalmente, conoscere la data di inizio dell'edizione 2024/2025. In rete ci sono già diverse speculazioni ma nelle ultime ore una si è fatta strada e sembra assai plausibile.

L'esperto di gossip Amedeo Venza ha svelato su Instagram che, in base a informazioni che reputa attendibili, il reality show di Canale 5 dovrebbe iniziare tra il 16 e il 23 settembre 2024. Il GF proseguirà anche questa volta fino a marzo, dando ai concorrenti ancora in gara a dicembre la possibilità di scegliere se tornare a casa dai propri cari oppure continuare.

A proposito di concorrenti: al momento sono in corso i casting della prossima edizione, come ha svelato l'annuncio pubblicato da Alfonso Signorini sul suo profilo Instagram solo pochi giorni fa, esortando tutti gli interessati a presentare la propria candidatura anche con messaggi diretti al conduttore, confermato anche per la prossima stagione. Che ripeterà la formula sperimentata, con altalenante successo, nell'edizione che si è conclusa il 25 marzo con la vittoria di Perla Vatiero: ci saranno ancora una volta concorrenti misti, nip e vip.

Grande Fratello: le prime indiscrezioni sui prossimi concorrenti

Alfonso Signorini sarà alla guida del Grande Fratello anche nella prossima stagione

Nell'ultimo editoriale di CHI, Alfonso Signorini ha tracciato una sorta di "ritratto" degli aspiranti concorrenti, svelando che nel giro di pochi giorni sono arrivate già oltre 20.000 candidature. Coloro che vorrebbero entrare a settembre nella casa più spiata d'Italia hanno età molto variabili, vanno dai 20 ai 70 anni, ma a quanto pare non hanno dimostrato grande fantasia in fatto di motivazione.

Il conduttore del GF ha infatti commentato: "I motivi ricorrenti sono i seguenti: 'Mi piacerebbe entrare nella Casa del Grande Fratello per ritrovare me stesso'. Ecco, consiglio a chi non avesse ancora fatto richiesta di evitare questo slogan. Soprattutto perchè ci si può ritrovare anche a casa propria, davanti a un tramonto o semplicemente parlando con un amico o un genitore".

Se questo vale per i concorrenti nip, quali "regole" verranno seguite per la scelta di quelli vip? Quasi certamente non cambieranno le richieste di Piersilvio Berlusconi, che un anno fa aveva chiesto volti noti, sì, ma non troppo trash.