Grande Fratello, il rapporto tra Beatrice e Vittorio dopo il video censurato di Greta

Nella puntata del 14 marzo del Grande Fratello è venuto fuori un video su una confessione fatta da Vittorio a Greta sul rapporto tra lui e Beatrice. Durante la puntata, non è stato mandato in onda il video integrale dove le allusioni erano molto pesanti, anche se l'ex tentatrice ha confermato quello che le avrebbe detto l'ingegnere.

Il video su Vittorio e Beatrice al Grande Fratello

Il video in cui Greta allude ad una presunta relazione tra Beatrice e Vittorio, sui social girava già da qualche mese ma non era mai stato mostrato in puntata. Ieri, improvvisamente, Alfonso Signorini e gli autori hanno deciso di tirarlo fuori dal cilindro.

Nella conversazione avuta con Paolo e Letizia, Greta raccontava delle confessioni fatte da Vittorio mentre erano in gita. "Mi ha raccontato tutto nel dettaglio: agghiacciante, cose che fanno venire i brividi. Mi è venuto il sangue freddo. Lui ha paura di questa cosa, ha paura che esca questa cosa". Subito dopo Paolo e Letizia dicevano a Greta che non era Vittorio a dover avere paura "E Beatrice che ne uscirebbe male".

Il video mandato in onda, parzialmente censurato, ha lasciato Beatrice di stucco. Vittorio, dallo studio, ha provato a difendersi, affermando che con Greta ha parlato di "manipolazioni". Secondo l'ingegnere la sua conversazione su Beatrice riguardava le nomination, in particolare quella su Massimiliano Varrese "Ero arrabbiato con lei e pensavo mi stesse manipolando", ha sostenuto Vittorio.

Alfonso Signorini: "Non si allude a nomination"

Alfonso Signorini ha chiesto a Letizia se avesse avuto l'impressione che il discorso di Greta riguardasse le nomination. Letizia, a testa bassa, è stata l'unica ad ammettere che le frasi di Greta facevano intendere ben altro.

Greta: "Voglio tutelare Vittorio"

Durante una pausa pubblicitaria, Greta ha detto di voler tutelare Vittorio "Però se lo dico è perché me l'ha detto". "Lui deve prendersi la responsabilità di quello che ha detto", le ha risposto Sergio. Mentre Paolo, a cui Signorini ha impedito per l'ennesima volta di parlare, ha sostenuto che il rapporto tra Beatrice e Vittorio non fosse solo amicizia, lo stesso crede anche Giuseppe Garibaldi.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity la rivelazione di Greta Rossetti