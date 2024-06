Grande Fratello: "Anita Olivieri e Alessio Falsone si sono lasciati? Lo avevamo previsto", dice l'ex gieffina

La rottura tra i due ex concorrenti del reality show di Canale 5 non è stata una sorpresa per gli ex coinquilini della Casa più spiata d'Italia, come ha confermato una di loro in un'intervista.

La storia d'amore nata nella casa del Grande Fratello tra Anita Olivieri e Alessio Falsone ha avuto una breve durata, i due si sono già lasciati. La loro rottura non ha colto di sorpresa chi, come Simona Tagli, ha visto l'inizio della relazione dalla posizione privilegiata di ex coinquilina. Ecco cosa ha detto l'ex gieffina nel corso di un'intervista radiofonica.

Simona Tagli parla delle coppie del Grande Fratello

La showgirl ha vissuto sotto l'occhio delle telecamere del reality show per circa cinquanta giorni, nella classifica finale del programma si è classificata al quinto posto. È stata l'unica dei concorrenti non veterani a raggiungere la finale, grazie alla sua personalità che le ha permesso di farsi apprezzare dal pubblico del programma e in particolare dai fan di Beatrice Luzzi con cui ha subito legato.

Attenta osservatrice delle dinamiche della Casa, Simona Tagli, intervistata da Turchese Baracchi, nel corso di Turchesando, ha parlato della recente rottura di Anita Olivieri e Alessio Falsone, annunciata dai due ex gieffini attraverso un comunicato congiunto su Instagram. "La fine della loro relazione l'avevamo prevista", ha detto ai microfoni di Radio Cusano Campus.

Simona Tagli al Grande Fratello

"Beatrice ed io l'avevamo detto che non duravano più di 38 giorni. Dall'interno le cose si vedono in un'altra prospettiva, alcune coppie che nascono sono solo strumentali ai fini del gioco. I dubbi mi vengono quando una coppia nasce dopo una nomination". Simona ha aggiunto che ha sempre considerato autentiche le storie di Mirko e Perla e Letizia e Paolo, che nel frattempo si è riconciliato con il padre.

L'ex co-conduttrice di Domenica In ha anche parlato della storia tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi: "Lei ha mostrato di essere molto indecisa nel suo rapporto con i ragazzi. L'avvicinamento lento a Sergio ha permesso ai due di conoscersi meglio e di consolidarsi come coppia. Molti ragazzi la corteggiavano e lei stava al gioco. Io le ho suggerito di non essere affabile con tutti allo stesso modo".