GF Vip, Piera Meloni: fidanzato in lacrime per Alessandro Roncaccia

Piera Meloni e Alessandro Roncaccia sono sempre più vicini nella Casa del Grande Fratello Vip? È questa la domanda che nelle ultime ore sta alimentando il dibattito tra i telespettatori del reality. L'ingresso di Alessandro, ex volto di Italia Shore, sembra aver creato una nuova dinamica intorno alla concorrente sarda, che fino a pochi giorni fa aveva parlato più volte del suo fidanzato Gian Marco Ciaccia, definendolo addirittura l'amore della sua vita.

Piera è stata tra i concorrenti entrati nella Casa durante l'Open House, insieme a Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian e Alessandro Varsi. Fin dai primi giorni la content creator ha raccontato alcuni dettagli della sua relazione, spiegando di essere molto legata al compagno che la aspetta fuori dalla Casa.

Piera Meloni e Alessandro Roncaccia: cosa sta succedendo al GF Vip

A far discutere è soprattutto la complicità che si sarebbe creata tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia dopo l'ingresso di quest'ultimo nel reality. Sui social alcuni spettatori hanno iniziato a parlare di una possibile "ship", mentre altri invitano a non interpretare ogni gesto o battuta come il segnale di un interesse sentimentale. La questione non è passata inosservata nemmeno a Gian Marco Ciaccia.

Alessandro Roncaccia sui social

Gian Marco Ciaccia rompe il silenzio sulla vicinanza tra Piera e Alessandro

Durante una diretta Twitch realizzata insieme a Il Rosso e altri amici, Gian Marco ha parlato apertamente delle sensazioni provate guardando ciò che sta accadendo nella Casa. Il fidanzato di Piera ha ammesso di essere una persona insicura e di vivere con difficoltà alcune delle immagini viste in questi giorni.

"È una situazione molto difficile, ok? È una situazione complicata. Io stesso non so come gestire questa situazione perché lo dico sinceramente e apertamente a tutti: sono l'ultimo ragazzo che ha sicurezza di sé. Sono un ragazzo insicuro e quindi questa situazione mi crea tanti problemi".

Ciaccia ha però sottolineato di essere orgoglioso della sua fidanzata e del percorso che sta facendo al Grande Fratello Vip. Ha anche riconosciuto che alcune situazioni possono farlo stare male, ma che fanno parte del gioco. "Sicuramente, quando vedo certe cose, non sorrido, ma purtroppo, ragazzi, fanno parte del gioco".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

È stato soprattutto un passaggio della diretta a colpire il pubblico. Gian Marco ha infatti preso in considerazione anche l'eventualità, per ora soltanto ipotetica, che Piera possa provare un sentimento per un'altra persona. "Se si innamora di Alessandro la lascio andare".

Il fidanzato della gieffina ha spiegato di non poter impedire alla persona che ama di provare sentimenti diversi. "Se lei dovesse innamorarsi di un altro, non possiamo obbligare le persone ad amarci. Metti caso che dovesse innamorarsi di Alessandro, io non posso fare nulla".

E ha aggiunto: "L'ultima dimostrazione d'amore che posso dare a quella persona, se si fosse veramente innamorata di qualcun altro, è lasciarla andare".

Parole che mostrano quanto la situazione stia pesando emotivamente su Gian Marco, ma che allo stesso tempo ribadiscono la fiducia che dice di avere nella compagna.

Gian Marco Ciaccia scoppia a piangere durante la diretta

La parte più emozionante della diretta è arrivata nel finale, quando Gian Marco si è commosso fino alle lacrime parlando di Piera. Nonostante la difficoltà del momento, Ciaccia ha scelto di rivolgere alla fidanzata un messaggio di sostegno, confermando di volerla aspettare fuori dalla Casa. "Pipina, in bocca al lupo. Io ti amo, sarò qui ad aspettarti. Lo sai".