Grande Fratello Vip su Canale 5: anticipazioni di stasera: Iva Zanicchi entra nella Casa

Il Grande Fratello Vip torna questa sera, lunedì 21 settembre, su Canale 5 con una nuova puntata ricca di sorprese, tensioni e momenti emozionanti. Tra gli appuntamenti più attesi c'è l'ingresso di Iva Zanicchi nella Casa, dove farà una sorpresa a Simone Annichiarico.

Al timone del reality show ci sarà Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Riflettori puntati sui giorni vissuti dai Vip nella Casa, tra confronti, sorprese e le prime tensioni.

Grande Fratello Vip: anticipazioni terza puntata

La Casa è al completo, dopo le prime due puntate, con l'ingresso dei 18 concorrenti, in questi giorni sono già esplose le prime tensioni nella Casa, soprattutto tra le donne. A far discutere sono state le prove per le performance della serata, che hanno dato vita a diversi confronti. Giulia Provvedi si è scontrata con Federica Morello, mentre Marina La Rosa ha criticato le performance stellari di Valeria Marini. Quest'ultima ha ricordato di aver inciso diversi dischi, ottenendo milioni di visualizzazioni.

Marina La Rosa

La Marini ha avuto un battibecco anche con Carmen Di Pietro, che ha criticato il suo modo di ballare. Le prime scintille, dunque, sono già accese e potrebbero essere al centro del nuovo appuntamento.

Nel corso della serata Simone Annichiarico riceverà una sorpresa speciale. Iva Zanicchi farà infatti il suo ingresso nella Casa per salutare i Vip e ricordare l'iconico Walter Chiari, padre di Simone. Un momento particolarmente significativo per Annichiarico, che potrà incontrare la cantante all'interno della Casa.

L'immunità sarà conquistata attraverso la battaglia dei talenti, già vista nella precedente edizione del programma. I Vip saranno divisi in due gruppi, quello delle donne e quello degli uomini, e si sfideranno mettendo in mostra le proprie abilità. In palio ci sarà l'immunità, che permetterà ai concorrenti di evitare il rischio della nomination.

Nell'ultima puntata sono finiti in nomination quattro VIP. Il concorrente meno votato sarà il primo candidato all'eliminazione, al momento le percentuali sono le seguenti:

Marina La Rosa: 46,42%

46,42% Alessandro Roncaccia: 24,13%

24,13% Giancarlo Danto: 20,04%

20,04% Federica Morello: 9,41%

Secondo il sondaggio di ForumFree, Marina La Rosa è attualmente la concorrente che raccoglie la percentuale più alta tra i quattro nominati, mentre Federica Morello è quella con la percentuale più bassa e sarebbe candidata all'eliminazione. Il sondaggio fotografa al momento le preferenze degli utenti e potrebbe cambiare nelle prossime ore. Sarà la puntata di questa sera a fornire nuovi elementi in vista del prossimo verdetto.