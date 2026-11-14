Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli chiarisce lo scontro con Blasi e cita Pierluigi Diaco

Dopo il battibecco con Ilary Blasi durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli è tornata sull'episodio attraverso i social. L'opinionista ha spiegato perché si è infastidita durante la diretta, ridimensionando quanto accaduto con la conduttrice. A colpire, però, è stata anche la battuta conclusiva, che richiama la recente vicenda che ha coinvolto Pierluigi Diaco e la Rai.

Selvaggia Lucarelli spiega perché si è infastidita con Ilary Blasi al GF Vip

Nel suo intervento, Lucarelli ha innanzitutto precisato che non sarebbe successo nulla di particolarmente grave, ricordando però di aver avuto pochissimo spazio per intervenire durante la puntata. Per esigenze di scaletta, infatti, sarebbe riuscita a prendere la parola soltanto in poche occasioni e l'ultimo intervento sarebbe arrivato dopo circa un'ora e mezza di silenzio.

A infastidirla, in particolare, sarebbero state alcune osservazioni ricevute quando è finalmente intervenuta nella discussione, quando le è stato contestato un atteggiamento troppo di parte nei confronti di alcuni concorrenti, con particolare riferimento ai giudizi su Marina La Rosa, Andreas Müller e Alex Belli.

"Non è successo niente di che. Come spesso capita per esigenze di scaletta ho fatto pochissimi interventi e l'ultimo molto tardi dopo forse un'ora e mezzo di silenzio (non è una polemica, sto ricostruendo la serata). Quando ho preso la parola mi è stato detto che sono troppo di parte (che faccio cazziatoni a Marina, Andreas, Alex), che qualsiasi cosa facciano i giovani a me sta bene etc..", ha scritto l'opinionista.

Lucarelli ha quindi spiegato di non comprendere perché, nel suo ruolo, non dovrebbe poter prendere le parti di alcuni concorrenti. Il compito di un'opinionista, a suo avviso, è proprio quello di esprimere valutazioni personali, anche assumendo posizioni ben definite.

"Non ho capito bene perché non dovrei prendere le parti di qualcuno se sono lì per esprimere opinioni personali", ha aggiunto, precisando che il suo atteggiamento sarebbe legato soprattutto alla volontà di difendere chi, all'interno della Casa, dispone di meno sostegno da parte del pubblico e di minore popolarità.

Ilary Blasi alla guida della 15esima puntata del Grande Fratello Vip

"Oltretutto il mio essere di parte in questa edizione è al massimo semplicemente difendere chi è più svantaggiato come tifo, popolarità e strumenti individuali. Non ne traggo alcun vantaggio", ha sottolineato.

Selvaggia ridimensiona lo scontro con Ilary Blasi

Nel suo messaggio, l'opinionista ha anche precisato che non si è trattato di un episodio isolato. Una situazione simile, infatti, si era già verificata durante la puntata precedente. Da qui il suo disappunto, manifestato apertamente anche nel corso della diretta.

Lucarelli ha però riconosciuto a Ilary Blasi piena libertà nella gestione del programma, senza parlare di una vera e propria rottura con la conduttrice. "Quindi mi sono stranita, senza tanti giri di parole, ma la conduttrice fa quel che le pare. E porta il programma dove vuole, ci mancherebbe altro", ha scritto.

La giornalista ha poi voluto ridimensionare le ricostruzioni di uno scontro particolarmente acceso: "Non sono volati in aria sgabelli né ci sono stati litigi né siamo qui a rimuginarci oltre il necessario. Almeno credo", ha concluso sul punto.

Pierluigi Diaco

La frecciata a Pierluigi Diaco e il riferimento al caso BellaMa'

A rendere particolarmente interessante la conclusione del messaggio è stata però un'ultima frase, dal tono decisamente ironico, che sembra contenere un riferimento a Pierluigi Diaco.

"Detto ciò, siamo soldati umili servitori di questa grande azienda che è il Gf e il Gf è il programma del buon umoreeeee", ha scritto Lucarelli.

La battuta richiama le parole pronunciate proprio da Diaco l'11 novembre, quando il conduttore di BellaMa', dopo la diffusione degli audio fuorionda pubblicati nell'ambito dell'inchiesta della giornalista, aveva parlato del proprio ruolo in Rai definendosi un servitore dell'azienda e dichiarando: "Da soldato mi comporterò di conseguenza".