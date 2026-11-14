Grande Fratello Vip, Giulia Provvedi in finale: chi è stato eliminato e chi è al televoto

La diciottesima puntata del reality condotto da Ilary Blasi ha decretato il terzo finalista. Spazio anche alle tensioni tra i concorrenti e alle nuove nomination che hanno deciso i quattro nomi a rischio eliminazione.

Venerdì 13 novembre, su Canale 5, è andata in onda la diciottesima puntata del Grande Fratello Vip, che ha regalato diversi colpi di scena. Nel corso della serata è stato proclamato il terzo finalista: Giulia Provvedi ha conquistato un posto in finale, raggiungendo così Marina La Rosa e Guendalina Tavassi. I tre concorrenti si contenderanno la vittoria il prossimo 30 novembre, nella finale del reality show condotto da Ilary Blasi.

Grande Fratello Vip: dinamiche della puntata: Federica Morello, Guendalina Tavassi e Marina La Rosa

La puntata si è aperta con un confronto che ha visto protagonista Federica Morello. Nel corso della settimana, la concorrente si è scontrata sia con il gruppo dei veterani sia con quello dei più giovani. Gli autori hanno deciso di farla accomodare sulla cosiddetta "poltrona che scotta" per un faccia a faccia con Guendalina Tavassi e Marina La Rosa.

Al fianco di Federica si è seduta Valeria Marini, nel ruolo di silenziosa avvocata difensore. La concorrente ha ricevuto anche il sostegno delle opinioniste. In particolare, Selvaggia Lucarelli ha riconosciuto in lei una giocatrice interessante, sottolineandone la grande tenuta psicologica.

Valeria Marini e Federica Morello

Alex Belli nei panni di Gordon Ramsay: scontro con Alessandro Roncaccia

Giovedì sera la Casa si è trasformata in una sorta di "GF Bistrot", con Alex Belli nei panni di uno chef ispirandosi a Gordon Ramsay. Il concorrente ha assunto il ruolo di capo chef, ma la situazione è presto degenerata in un acceso confronto con Alessandro Roncaccia.

L'attore ha spiegato di aver semplicemente interpretato un personaggio, ma il suo atteggiamento non è passato inosservato. "Alex, hai un po' esagerato però", gli ha fatto notare Ilary Blasi. Anche Roncaccia lo ha accusato di essere un provocatore, mentre Marina La Rosa ha sottolineato come Belli avesse oltrepassato il limite.

La discussione è proseguita quando Roncaccia ha rimproverato a Federica Morello di non essere intervenuta per difenderlo durante il litigio. La concorrente ha replicato: "Io non volevo mettermi in mezzo, anche tu Alessandro hai sfidato Alex".

Megan Ria accusata di essere una stratega: scontro tra Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli

Un altro momento centrale della puntata ha riguardato Megan Ria, finita al centro delle critiche dopo aver mandato al televoto Giancarlo Danto nella scorsa settimana. Il concorrente l'ha accusata di essere "falsa e vigliacca", mettendo in discussione le sue strategie di gioco.

Megan Rea

La ballerina è stata criticata anche per la gestione della cucina e del cibo. In particolare, le è stato contestato di aver scongelato della carne senza poi utilizzarla, lasciandola andare a male.

Durante il confronto è nato anche un battibecco tra Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli. L'opinionista ha preso le difese di Megan, ricordando le difficoltà che si possono incontrare alla sua età nella gestione delle responsabilità quotidiane: "Io a 20 anni, se mi avessi dato la gestione della cucina, non mi sapevo fare neanche due uova". La conduttrice è intervenuta, accusando Selvaggia di tendere spesso a difendere i concorrenti più giovani.

Eliminato e finalista: il verdetto del televoto

Dopo le nomination della settimana precedente, quattro concorrenti erano finiti a rischio eliminazione: Alessandro Varsi, Andreas Müller, Giancarlo Danto e Giulia Provvedi. A dover abbandonare definitivamente la Casa è stato Giancarlo Danto.

Per lui si è trattato di una seconda eliminazione: nelle prime puntate, infatti, era già stato escluso dal pubblico, ma aveva avuto la possibilità di rientrare grazie al biglietto di ritorno. Questa volta, però, il verdetto del televoto non gli ha lasciato una seconda possibilità.

Giancarlo Danto

Giulia Provvedi è la terza finalista del Grande Fratello Vip

La puntata è proseguita con una serie di scelte a catena che hanno portato alla selezione dei concorrenti in corsa per diventare il terzo finalista. A contendersi il posto sono state Valeria Marini, Piera Meloni, Megan Ria e Giulia Provvedi.

A conquistare il favore del pubblico è stata proprio Giulia Provvedi, che ha così ottenuto il pass per la finale del Grande Fratello Vip, raggiungendo Marina La Rosa e Guendalina Tavassi.

Grande Fratello Vip, le nomination: chi sono i concorrenti a rischio eliminazione?

La parte finale della puntata è stata dedicata alle nomination. Al termine delle votazioni, Andreas Müller è risultato il concorrente più nominato, con ben cinque voti ricevuti. A indicare il suo nome sono stati Megan Ria, Valeria Marini, Roncaccia, Piera Meloni e Varsi.

Due preferenze sono invece andate a Megan Ria, nominata da Andreas Müller e Federica Morello. Anche Alessandro Varsi ha ricevuto due voti, quelli di Guendalina Tavassi e Marina La Rosa. Un solo voto, infine, per Valeria Marini, indicata da Giulia Provvedi.

In qualità di terza finalista, Giulia Provvedi ha avuto anche la possibilità di mandare direttamente in nomination un concorrente, scegliendo Federica Morello. Al termine della puntata, dunque, i concorrenti a rischio eliminazione sono Andreas Müller, Alessandro Varsi, Megan Ria e Federica Morello.

Chi dovrà lasciare la Casa del Grande Fratello Vip? Per scoprirlo bisognerà attendere la prossima puntata, in programma lunedì 16 novembre su Canale 5.