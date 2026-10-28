Grande Fratello Vip, Piera Meloni frena con Roncaccia: Alex Belli parla di contratti

Dopo la rottura in diretta tra Piera Meloni e il suo ex fidanzato Gian Marco Ciaccia, gli spettatori, gli autori del reality e le opinioniste del Grande Fratello Vip si aspettavano che la storia tra la creator sarda e Alessandro Roncaccia, indicato da molti come una delle possibili cause della fine della relazione, decollasse.

Eppure, almeno per il momento, tra i due c'è stato soltanto un bacio scenico, senza che la loro conoscenza facesse ulteriori passi avanti. Il motivo? A spiegarlo sarebbe stato Alex Belli, che avrebbe raccontato di una confidenza ricevuta proprio da Piera: per ragioni contrattuali, la ragazza non potrebbe lasciarsi andare con Alessandro all'interno della Casa.

Grande Fratello Vip, cosa ha detto Alex Belli su Piera e Alessandro

Come riportato nei video condivisi sui social da alcuni utenti che seguono il programma su Mediaset Infinity, Alex Belli ha parlato delle aspettative sulla presunta coppia durante una conversazione con Andreas Muller.

L'attore ha raccontato di aver chiesto direttamente a Piera come volesse definire il rapporto con Alessandro, ricevendo una risposta poco chiara. Queste le sue parole: "Oggi lei ci ha chiarito questa cosa, c'era anche la Guenda e c'era Marina e Piera dice: 'No, io ho dei contratti con delle situazioni e non posso fare nient'altro'. Quello che ti dicevo l'altro giorno, te lo ricordo. Nel senso che lei non si vuole esporre".

Secondo quanto riferito da Belli, dunque, dietro la mancata evoluzione del rapporto potrebbe esserci un vincolo contrattuale. Una spiegazione che, se confermata, aiuterebbe a comprendere perché Piera continui a mantenere le distanze da Roncaccia, nonostante le aspettative del pubblico e di chi, all'interno della Casa, si aspettava di assistere alla nascita di una nuova coppia.

Piera Meloni al Grande Fratello Vip

Piera Meloni, quale contratto le impedirebbe di avvicinarsi ad Alessandro?

La regia ha poi cambiato inquadratura, lasciando aperti diversi interrogativi sulla natura degli eventuali accordi che impedirebbero alla gieffina di esporsi sentimentalmente davanti alle telecamere.

Piera è nota anche per la sua attività di content creator sui social network e può contare su una community consistente: circa 190.000 follower su Instagram e 500.000 su TikTok. Numeri che rendono plausibile l'esistenza di collaborazioni commerciali e accordi professionali, ma che non permettono, da soli, di stabilire se siano proprio questi a condizionare il suo comportamento nel reality.

Tra le ipotesi circolate c'è quella secondo cui l'agenzia che la segue potrebbe averle chiesto di non iniziare immediatamente una nuova storia all'interno della Casa, soprattutto dopo la rottura con Gian Marco Ciaccia. Si tratta, tuttavia, di speculazioni che non trovano al momento una conferma nelle dichiarazioni riportate.

Alessandro Roncaccia e Alex Belli, una dinamica che non decolla

In realtà, non è necessario che Piera e Alessandro si lascino andare a effusioni davanti alle telecamere per attirare l'attenzione. Allo stesso tempo, però, se entrambi vogliono essere considerati anche al di fuori della possibile dinamica di coppia, dovrebbero trovare un modo per farsi conoscere meglio dal pubblico.

Alex Belli e Alessandro Roncaccia

Alessandro Roncaccia, del resto, ha già dimostrato di sapersi muovere davanti alle telecamere grazie alle due stagioni di Italia Shore. Al momento, però, la sua presenza al Grande Fratello Vip, così come quella di Piera, appare ancora poco incisiva, almeno al di fuori delle dinamiche sentimentali.

Proprio il rapporto con la gieffina è finito al centro dell'attenzione e ha contribuito ad alimentare anche lo scontro tra Roncaccia e Alex Belli, una lite che ha permesso al pubblico di conoscere meglio il carattere e la voce di Alessandro.

Resta quindi da capire se tra Piera e Roncaccia ci sia davvero un interesse destinato a svilupparsi oppure se la loro vicinanza rimarrà una dinamica televisiva senza ulteriori sviluppi. E soprattutto, quali sarebbero i contratti che impedirebbero a Piera di esporsi sentimentalmente nella Casa? Per ora, la risposta resta affidata alle parole di Alex Belli e alle ipotesi del pubblico.