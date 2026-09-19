Grande Fratello Vip, stasera la seconda puntata su Canale 5: chi entra, nomination e sondaggi

Stasera al Grande Fratello Vip entrano cinque nuovi concorrenti e si scopre il risultato del primo televoto. Carmen Di Pietro, Federica Morello, Moreno Morello e Giancarlo Danto sono in nomination.

Questa sera, sabato 19 settembre, subito dopo La Ruota della Fortuna su Canale 5, va in onda la seconda puntata della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Dopo quanto visto giovedì scorso, sono cinque i concorrenti pronti a varcare la porta rossa più famosa della televisione. Tra loro ci sono anche alcuni volti già noti al pubblico del reality.

Sono 18 in totale i concorrenti che partecipano alla nona edizione della versione Vip del reality show. I primi quattro sono entrati con l'Open House del 15 settembre: Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Piera Meloni e Alessandro Varsi.

Nove concorrenti, invece, hanno fatto il loro ingresso durante il primo appuntamento: Federica Morello, Giacomo Gallani, Giancarlo Danto, Giulia Provvedi, Marina La Rosa, Megan Ria, Moreno Morello, Simone Annicchiarico e Valeria Marini.

Alessandro Varsi

Grande Fratello Vip, chi entra questa sera: i cinque nuovi concorrenti

Nel corso della puntata di questa sera entreranno nella Casa Michelle Masullo, Alessandro Roncaccia, Guendalina Tavassi, Alex Belli e Andreas Müller.

Tra i volti più conosciuti c'è Alex Belli, già protagonista della sesta edizione del reality versione Vip. Guendalina Tavassi, invece, si è fatta conoscere dal pubblico durante l'undicesima edizione del Grande Fratello, andata in onda nel 2010.

Andreas Müller è il ballerino vincitore di Amici 16 e compagno della ballerina e coreografa Veronica Peparini, conosciuta proprio nel programma di Maria De Filippi. Alessandro Roncaccia ha partecipato a Italia Shore, mentre Michelle Masullo ha preso parte a Pechino Express in coppia con Jo Squillo.

Con i cinque nuovi ingressi, il cast del Grande Fratello Vip sarà quindi al completo, con 18 concorrenti pronti a vivere l'esperienza nella Casa.

Chi è in nomination nella seconda puntata e cosa dicono i sondaggi

Questa sera il pubblico sarà chiamato a scegliere tra i concorrenti in nomination. Al televoto sono finiti: Carmen Di Pietro, Federica Morello, Moreno Morello e Giancarlo Danto. In questa fase, però, nessuno dei quattro concorrenti sarà eliminato. I primi due classificati al televoto otterranno infatti l'immunità. Secondo i sondaggi di ForumFree Carmen è la più votata dal pubblico:

Carmen Di Pietro: 56,27%

Federica Morello: 15,90%

Moreno Morello: 14,37%

Giancarlo Danto: 13,46%

L'appuntamento è per questa sera su Canale 5 con Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi, affiancata dalle due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.