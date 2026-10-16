Grande Fratello Vip, Megan cambia idea su Giacomo? Spunta l'ipotesi di un viaggio insieme

Dopo circa un mese di convivenza nella Casa del Grande Fratello Vip, alcuni rapporti sembrano destinati a evolversi. Tra avvicinamenti, confessioni e nuove complicità, a far parlare sono soprattutto Giacomo Gallani e Megan Ria, protagonisti di un riavvicinamento che potrebbe riservare sorprese anche dopo la fine del reality.

Fin dal suo ingresso nella Casa, il modello ha confessato di essere attratto dalla ballerina, che inizialmente aveva però escluso la possibilità di approfondire la conoscenza. Adesso, stando al racconto di Giacomo, qualcosa potrebbe essere cambiato: Megan gli avrebbe persino proposto di organizzare un viaggio insieme una volta terminata l'esperienza televisiva.

Grande Fratello Vip, Megan Ria si riavvicina a Giacomo: cosa è successo

In un primo momento, Megan era stata piuttosto chiara sulle sue intenzioni, spiegando di non provare un sentimento abbastanza forte da giustificare un ulteriore tentativo. "Non sento questa cosa forte. Non ha molto senso impiegare altro tempo per capire, visto che non sento questa cosa", aveva dichiarato, mettendo un freno alle speranze del modello.

Megan Ria

Giacomo, dal canto suo, aveva cercato di rispettare la decisione della ballerina, pur ammettendo di continuare a guardarla con interesse. Ora, però, il clima tra i due concorrenti sembrerebbe diverso. A raccontare i dettagli del riavvicinamento è stato proprio Gallani, che ha svelato alcuni segnali interpretati come una possibile apertura da parte di Megan.

Il particolare che più ha colpito il modello riguarda la proposta di partire insieme dopo il reality. Una prospettiva che Giacomo avrebbe accolto con entusiasmo: "Dove vuoi andare? Andiamo ovunque. Guarda che io sono matto. Se a me dici di partire, io parto, ovunque. Tu dimmi dove e andremo insieme".

La metafora della gelateria e i segnali di Megan

Per comunicare senza farsi comprendere dagli altri concorrenti, Giacomo e Megan avrebbero escogitato un modo particolare di parlare, utilizzando la metafora di una gelateria. Un linguaggio in codice che, secondo il racconto del modello, avrebbe permesso alla ballerina di lasciar intendere che qualcosa stava cambiando.

"Abbiamo trovato una metafora per parlare tra di noi, la metafora della gelateria. Mi ha chiesto se c'è qualcuno con cui io prenderei un gelato qui dentro e io ho detto di sì, ma ho anche aggiunto che ho trovato la gelateria chiusa. Lei allora mi ha detto che quella gelateria stava per fare una nuova apertura", ha raccontato Gallani.

Il modello ha spiegato di non aver mai smesso di essere interessato a Megan, anche dopo il suo iniziale rifiuto. "A me piace, anche dopo che due settimane fa mi ha detto che non provava nulla per me. Io mi sono distanziato, ma la guardavo comunque", ha ammesso.

Poi sarebbe arrivato un altro segnale, ancora più esplicito. "Mi ha detto che nella sua vita prende sempre decisioni troppo affrettate e che la sua gelateria ha riaperto. Dopo ha preso la mia sigaretta e il mio bicchiere di spumante e mi ha dato una carezza alla coscia", ha rivelato Giacomo, lasciando intendere di aver interpretato questi gesti come un cambiamento nell'atteggiamento della ballerina.

Il riavvicinamento sarebbe iniziato in camera da letto, quando Megan avrebbe invitato Giacomo a mettersi accanto a lei. I due si sarebbero ritrovati molto vicini, trascorrendo del tempo a parlare e lasciando emergere una nuova complicità. "Ci siamo messi proprio appiccicati a parlare, lei ha uno sguardo che ti paralizza", ha raccontato il modello, aggiungendo che all'interno della Casa non è semplice trovare momenti di privacy lontano dagli altri concorrenti.

A colpire maggiormente Gallani, però, sarebbe stata una domanda pronunciata da Megan quando lui ha ipotizzato che quella potesse essere la loro ultima sera insieme. Una frase che potrebbe suggerire la volontà di proseguire la conoscenza anche fuori dal programma.

"Prima io le ho anche detto che questa potrebbe essere l'ultima sera che ci vediamo. Allora lei mi ha detto: 'Perché, quando usciamo di qui non ci vediamo io e te?'", ha raccontato Giacomo.

Parole che alimentano le speranze del modello e lasciano aperta la possibilità di una frequentazione lontano dalle telecamere. Per il momento, tuttavia, si tratta di segnali raccontati da Gallani e non di una relazione ufficializzata dai due concorrenti.

A rendere la situazione ancora più delicata c'è la nomination: entrambi i concorrenti sono a rischio e uno dei due potrebbe dover lasciare la Casa del Grande Fratello Vip. La domanda, a questo punto, è una sola: Megan ha davvero cambiato idea su Giacomo oppure il loro riavvicinamento resterà una complicità nata sotto i riflettori? Le parole del modello fanno pensare a una nuova possibilità, ma sarà il tempo a chiarire se la metaforica gelateria resterà aperta anche fuori dalla Casa.