Grande Fratello Vip, Alessandro Roncaccia nella bufera: scoppia il caso Carlotta Cocina e Calabria

Giornata particolarmente movimentata per Alessandro Roncaccia al Grande Fratello Vip. Il concorrente è finito al centro di due polemiche nel giro di poche ore: da una parte il botta e risposta a distanza con Carlotta Cocina, ex fidanzata di Alessandro Varsi, anche lui concorrente del reality, dall'altra le dichiarazioni sulla Calabria che hanno provocato numerose reazioni sui social. Due episodi distinti che hanno acceso il dibattito online e portato il suo nome tra gli argomenti più discussi dai fan del programma.

Alessandro Roncaccia e Carlotta Cocina, scontro a distanza sui social

La prima polemica riguarda proprio Carlotta Cocina, influencer ed ex concorrente di Too Hot To Handle Italia. Parlando di lei nella Casa, Roncaccia ha raccontato di averla conosciuta attraverso i social, spiegando che sarebbe stata lei a contattarlo per prima nell'estate precedente, mentre si trovava a Francoforte.

"La conosco perché lei mi commentò una foto l'estate scorsa, mi scrisse 'coming' mentre mi trovavo a Francoforte, ma a me non piace proprio. Mi ha messo like a tutte le storie", ha dichiarato il concorrente.

Carlotta Cocina e Alessandro Varsi Too Hot To Handle Italia

Nel discorso è intervenuto anche Alessandro Varsi, ex fidanzato di Carlotta e attuale concorrente del Grande Fratello Vip, osservando che Roncaccia corrisponderebbe al tipo di ragazzo che piace alla sua ex. Le dichiarazioni non sono passate inosservate e hanno spinto Cocina a rispondere direttamente sui social per contestare la versione raccontata nella Casa.

L'influencer ha pubblicato una serie di messaggi su X, accusando il suo ex di aver parlato ripetutamente di lei con altri concorrenti, tra cui Piera, Giacomo, Jonathan e Danto, a un anno dalla fine della loro frequentazione: "Il mio ex che entrando al GF (dopo un anno che non lo vedo e non lo sento) ha iniziato a parlare di me con Piera, Giacomo, Jonathan, Danto... Quindi più e più volte dicendo cattiverie e falsità sul mio conto!", ha scritto Carlotta.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Cocina ha poi sottolineato di aver ricevuto numerosi messaggi da parte di utenti che le chiedevano di tornare in televisione, ricordando il rapporto costruito nel tempo con la propria community. Infine, rivolgendosi direttamente a Roncaccia, ha ribaltato la ricostruzione sulle interazioni social, sostenendo che sarebbe stato lui a seguirla per primo e a visualizzare regolarmente le sue storie, lasciando anche numerosi like.

La Calabria al centro delle polemiche: il video su Roncaccia diventa virale

A rendere ancora più movimentata la giornata del concorrente è stato un filmato circolato rapidamente sui social. Nel video, Alessandro Roncaccia si trova in giardino con alcuni coinquilini e partecipa a una conversazione sulle tendenze estetiche, concentrandosi in particolare sulle sopracciglia dalla caratteristica forma ad ali di gabbiano.

Nel corso del discorso, il concorrente tira in ballo la Calabria, sostenendo che questa moda sarebbe particolarmente diffusa nella regione perché, a suo dire, lì sarebbero ancora ""un po' indietro".

Le parole sono state interpretate dalla maggior parte degli utenti come un commento denigratorio nei confronti dei calabresi, provocando critiche e reazioni sui social. Il filmato ha così dato origine a una seconda polemica, distinta da quella con Carlotta Cocina ma altrettanto discussa tra gli spettatori del Grande Fratello Vip.

Le contestazioni si sono concentrate soprattutto sul tono delle dichiarazioni e sulla generalizzazione relativa a un'intera regione. Il caso ha inoltre alimentato il dibattito sul comportamento del concorrente e sulle sue uscite all'interno della Casa.