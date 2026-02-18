Grande Fratello Vip: torna Guendalina Tavassi nel reality di Ilary Blasi?

Guendalina Tavassi è pronta a conquistare di nuovo il pubblico nella nuova edizione del Grande Fratello VIP 2026. Ecco tutte le novità e i dettagli della sua partecipazione.

Manca meno di un mese all'inizio del nuovo Grande Fratello VIP, affidato da Mediaset a Ilary Blasi, dopo che Alfonso Signorini ha preferito fare un passo indietro a seguito delle accuse ricevute da Fabrizio Corona e della denuncia di Antonio Medugno. Secondo le ultime indiscrezioni condivise da Gabriele Parpiglia, nella casa tornerà Guendalina Tavassi.

I concorrenti smentiti da Parpiglia

Negli ultimi giorni era stata diffusa sul web una lista dei possibili concorrenti del Grande Fratello VIP, ma il giornalista, nella sua newsletter, ha smentito la partecipazione di personaggi come Achille Costacurta, figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari e dell'ex calciatore Nicola Ventola.

Il ritorno di Guendalina Tavassi nella Casa

Se le indiscrezioni dell'ex giornalista di Chi fossero confermate, Guendalina Tavassi tornerebbe nella casa più spiata d'Italia per la seconda volta, dopo aver partecipato all'edizione Nip del 2010. La showgirl è stata anche concorrente di due edizioni de L'Isola dei Famosi (2012 e 2022), in quest'ultima insieme a suo fratello Edoardo.

Ilary Blasi torna alla conduzione del GFVIP

Adriana Volpe pronta a entrare nella Casa

Pochi giorni fa, Giuseppe Candela su Chi aveva spoilerato il nome di Adriana Volpe, già vista nella casa più spiata d'Italia durante la quarta edizione del Grande Fratello VIP nel 2020. Entrata a gennaio, aveva dovuto abbandonare il gioco a marzo, poco prima della finale, a causa di problemi di salute del suocero. In seguito, è tornata nel reality come opinionista. Da sottolineare che Adriana Volpi faceva parte anche della lista presentata da Signorini prima che le accuse di Fabrizio Corona costringessero il conduttore ad autosospendersi da Mediaset.

Quando inizia il Grande Fratello VIP 2026

Mediaset aveva annunciato il ritorno del Grande Fratello VIP con un comunicato lo scorso gennaio. Secondo Parpiglia, il reality partirà di martedì, a differenza delle scorse edizioni che andavano in onda di lunedì. La data di partenza sarebbe martedì 10 marzo in prima serata su Canale 5, Le puntate previste sarebbero dieci. Nel frattempo, si lavora alla prossima edizione de L'Isola dei Famosi, prevista tra giugno e luglio per 8 puntate.