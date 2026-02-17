Grande Fratello Vip: lista concorrenti in bilico, spunta un’unica certezza

Il nuovo corso del Grande Fratello Vip si avvicina e, mentre cresce l'attesa per la partenza prevista nelle prossime settimane con la conduzione affidata a Ilary Blasi, sul web iniziano a circolare le prime indiscrezioni sul possibile cast. Al momento, però, si tratta di voci ancora tutte da definire e prive di conferme ufficiali.

Adriana Volpe: il nome che oggi sembra più vicino alla Casa

Nelle ultime ore sono emersi diversi nomi, ma l'elenco che sta rimbalzando online viene considerata ancora molto fluida e lontana da una versione definitiva. L'unico nome che sembrerebbe avere qualche possibilità in più rispetto agli altri è quello di Adriana Volpe, emerso anche nella lista di nomi presentata da Alfonso Signorini e volto noto del reality. Secondo indiscrezioni Giuseppe Candela su Chi, la conduttrice sarebbe in attesa di novità dalla Rai, che le avrebbe promesso un nuovo progetto alla conduzione: proprio l'assenza di sviluppi concreti su quel fronte avrebbe riaperto l'ipotesi di un ritorno nella Casa.

La lista dei concorrenti che circola online

Attorno al suo nome, però, ruotano molte altre voci. Tra i papabili circolati nelle ultime ore, in una rosa di nomi non ufficiale condivisa da Deianira Marzano nelle sue storie di Instagram, si parla, ad esempio, di volti già legati al reality come Antonella Elia e Franco Oppini, ma anche di personaggi provenienti da altri contesti televisivi: dall'ex inviato de Le Iene Marco Berry alla conduttrice e imitatrice Francesca Manzini, passando per l'ex calciatore Nicola Ventola.

Adriana Volpe

Non mancherebbero poi profili più discussi o iconici come Ilona Staller, mentre tra i nomi più giovani o legati ai reality recenti spuntano quelli di volti provenienti da Temptation Island e talent come MasterChef Italia. Tra le indiscrezioni più curiose c'è anche quella su Raimondo Todaro, ex professore di Amici di Maria De Filippi, anche se in questo caso i dubbi sarebbero legati agli impegni teatrali già in calendario.

Dopo Sanremo attesa per le prime conferme

Per il resto, il presunto cast resta un grande punto interrogativo. I nomi circolati finora non trovano riscontri ufficiali e potrebbero cambiare rapidamente, anche in base alle trattative ancora in corso. La sensazione è che bisognerà attendere ancora poco: nelle prossime settimane, forse dopo la fine del Festival di Sanremo, potrebbe arrivare una lista più o meno ufficiosa dei partecipanti. Solo allora si capirà davvero chi entrerà nella nuova Casa e quali volti saranno scelti per rilanciare il reality.