Grande Fratello, finale rinviata per evitare Sandokan: ecco quando andrà in onda

Il reality show deve rivedere i piani: la semifinale segna un record negativo e Mediaset sposta l'ultima puntata a giovedì. Intanto il televoto è ancora aperto tra Omar e Domenico.

La finale del Grande Fratello, inizialmente prevista per lunedì 15 dicembre, non andrà più in onda. Da Cologno Monzese è arrivata una decisione dell'ultimo minuto: Mediaset ha scelto di rimandare la puntata conclusiva a giovedì prossimo, I rumor, che hanno iniziato a circolare ieri sera, sono stati confermati da varie fonti, non ultimo dall'ex gieffino Giulio Carotenuto che in una storia di Instagram ha dato appuntamento alla finale di giovedì prossimo.

Il motivo di questa scelta? Evitare lo scontro diretto con Sandokan, la fiction in onda su Rai 1 che nelle prime due puntate ha fatto il pieno di ascolti. La semifinale del programma di Simona Ventura infatti lunedì scorso è stata seguita da 1.186.000 spettatori, pari al 13,6% di share: il dato più basso della 19ª edizione. Numeri che avrebbero convinto Pier Silvio Berlusconi, deciso a difendere il format nonostante le difficoltà, a rivedere la programmazione.

Lunedì niente finale, ma una puntata "normale"

Al posto dell'attesissima finale, lunedì andrà in onda una puntata ordinaria del reality, nella quale verrà stabilito il quinto finalista. A deciderlo sarà il televoto aperto durante la semifinale tra: Domenico D'Alterio e Omar Elomari Il vincitore raggiungerà in finale Giulia Soponariu, Jonas Pepe, Grazia Kendi e Anita Mazzotta, già qualificati.

Il bacio tra Valentina e Domenico

Situazioni sentimentali in bilico per i due concorrenti

Per Omar e Domenico questa potrebbe essere la loro ultima comparsa nella Casa, e entrambi arrivano all'appuntamento con questioni personali ancora irrisolte. Dopo l'ultima puntata, Omar sembrava aver definitivamente chiuso con Rasha. Il concorrente, di origini siriane, non sa però che l'ex coinquilina - una volta uscita - ha fatto un passo indietro invitando i follower a sostenere "il mio Omar" . Un gesto che potrebbe riaprire scenari inattesi una volta terminato il programma.

Più complessa la situazione di Domenico: fuori dalla Casa lo attende Valentina, che nel frattempo gli ha restituito l'anello, mentre dentro ha trovato una forte affinità con Benedetta. Il concorrente resta con molti dubbi: "Ho tante cose da chiarire, e so io quali sono. Qui dentro devo essere me stesso. Se mi fossi allontanato da Benedetta all'improvviso, quando era una persona che mi faceva stare bene, sarei stato falso. Da persone mature affronteremo tutto quando usciremo." Per l'operaio di Scampia, il futuro sentimentale è dunque ancora tutto da definire.