Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani in crisi con il marito: "Non vuole figli adesso"

Periodo delicato per la showgirl Francesca Cipriani, che ha rivelato di stare attraversando una crisi con il marito Alessandro Rossi. Ospite di Storie di donne al bivio, il programma condotto da Monica Setta in onda domani, sabato 14 marzo alle 15.50 su Rai 2, la soubrette ha raccontato per la prima volta il difficile momento che sta vivendo con il consorte, sposato nel 2022.

I motivi della crisi

Secondo quanto raccontato da Cipriani, la situazione difficile va avanti già da alcune settimane. La showgirl ha spiegato di sentirsi molto provata anche a causa delle pressioni ricevute sui social. "Sono tormentata dagli odiatori del web che mi chiedono continuamente perché non riesco ad avere un figlio, mentre io un bimbo lo voglio davvero. È mio marito che mi chiede di aspettare. Ho 42 anni, mi sono sposata per metter su famiglia, altrimenti non avrei detto 'sì' per sempre".

Una differenza di vedute importante: Francesca, oggi 42enne, vorrebbe diventare madre il prima possibile. "Mi sono sposata per mettere su famiglia, altrimenti non avrei detto sì per sempre", ha aggiunto raccontando di aver lasciato, si spera per un breve periodo la casa in cui viveva con Alessandro Rossi: "Ho fatto le valigie e sono andata via da casa. Non so se io e mio marito ci separeremo, ma stiamo attraversando sicuramente un momento di crisi", ha confessato.

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi al GFVIP dopo le nozze

Il racconto sulla chirurgia estetica

Durante l'intervista nel programma di Monica Setta, la showgirl ha parlato anche del suo rapporto con la chirurgia estetica. Negli anni si è sottoposta a diversi interventi, tra cui quello al seno. "Mio marito è contrario al bisturi - ha raccontato - ma sa anche che ho fatto ricorso alla chirurgia per superare gravi problemi con me stessa dopo anni in cui ero stata bullizzata e avevo subito violenza psicologica".

Cipriani ha anche rivelato una fase molto doloroso della sua vita: "Ho tentato anche di togliermi la vita per tutto questo dolore e il bisturi mi ha aiutato. Ma forse ho esagerato: alcune cose, come i glutei, non le rifarei".

L'amore nato sotto i riflettori del Grande Fratello

Molti fan del reality show ricordano bene Alessandro Rossi grazie alla sua apparizione durante il Grande Fratello Vip 6, dove la coppia fu protagonista di diverse situazioni romantiche. Grande Fratello Vip 6, Francesca Cipriani e la proposta di matrimonio in diretta di Alessandro Rossi. Alessandro, emozionato, dichiarò davanti alle telecamere.

"Non vederci, non sentirci per me è stato un dolore. Questi mesi sono stati difficili ma il mio amore per te è aumentato. La vera felicità è quando mi fai una scenata di gelosia o mi sgridi, perché significa che stiamo crescendo insieme". Poi la fatidica domanda: "Ti amo e voglio stare con te per tutta la vita. Vuoi diventare mia moglie? Voglio invecchiare con te".

Oggi però, dietro le immagini romantiche pubblicate sui social - anche solo un mese fa per San Valentino - potrebbe nascondersi una realtà più complessa. Resta da capire se la crisi tra Francesca e Alessandro sarà solo un momento passeggero o l'inizio di una nuova fase per la coppia.