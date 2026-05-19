Grande Fratello Vip finale, anticipazioni: televoti flash e sorpresa Francesca Manzini

Stasera, martedì 19 maggio, la finalissima del GF Vip su Canale 5 promette emozioni continue tra eliminazioni lampo, sorprese per i concorrenti e la spettacolare apertura con Francesca Manzini e gli ex vipponi.

Questa sera, martedì 19 maggio su Canale 5, va in onda la diciottesima e ultima puntata dell'ottava edizione del Grande Fratello Vip. A guidare la finale sarà la conduttrice Ilary Blasi, affiancata in studio dalle due opinioniste la giornalista Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

La serata accompagnerà pubblico e concorrenti attraverso una lunga serie di televoti flash che, passo dopo passo, porteranno all'elezione del vincitore assoluto di questa edizione. Solo due concorrenti arriveranno fino all'ultimo momento, quando spegneranno simbolicamente le luci della Casa prima di raggiungere lo studio per il verdetto finale.

Grande Fratello Vip finale: apertura show con Francesca Manzini

L'inizio della puntata promette spettacolo e ironia. Tra le protagoniste della serata ci sarà infatti Francesca Manzini, eliminata nella scorsa puntata ma diventata virale grazie alle sue coreografie ispirate al celebre tecnicismo centrale.

Francesca Manzini coreografa

L'imitatrice guiderà Ilary Blasi e gli ex concorrenti in un grande ballo corale che aprirà ufficialmente la finale del reality. Una sigla-evento costruita come un medley dei momenti musicali e coreografici più iconici dell'edizione, destinata a far parlare anche sui social tra meme e commenti del pubblico.

La Casa si prepara all'ultima battaglia dei talenti

Nel corso della finale torneranno anche le sfide artistiche che hanno caratterizzato questa stagione del reality. La Casa risponderà con una vera e propria battaglia dei talenti, mettendo insieme le esibizioni più amate dal pubblico. Una performance collettiva dei finalisti che celebrerà i momenti più memorabili di questa ottava edizione del programma.

Chi sono i finalisti del Grande Fratello Vip 8

Alla finale del Grande Fratello Vip sono arrivati in cinque:

Antonella Elia

Alessandra Mussolini

Lucia Ilardo

Antonella Volpe

Raul Dumitras

Il sesto finalista verrà deciso proprio a inizio puntata attraverso il televoto che vede contrapposti Renato Biancardi e Raimondo Todaro. Secondo i sondaggi della vigilia, il risultato sarebbe in bilico fino agli ultimi minuti, con un testa a testa destinato a tenere il pubblico con il fiato sospeso.

Finale GF Vip: televoti flash e incontri emozionanti

Dopo il primo verdetto, i sei finalisti vivranno una vera e propria giostra di emozioni. Nel corso della serata ci saranno nuovi televoti flash, sorprese e incontri con i propri cari, oltre alla possibilità di ripercorrere i momenti più intensi vissuti nella Casa.

La tensione crescerà minuto dopo minuto fino all'ultima sfida che decreterà il vincitore di questa edizione del reality show. Solo uno dei concorrenti riuscirà infatti ad aggiudicarsi il montepremi finale e conquistare il titolo di vincitore del Grande Fratello Vip.