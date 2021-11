Grande Fratello Vip 6, Francesca Cipriani e la proposta di matrimonio in diretta di Alessandro Rossi

Il Grande Fratello Vip 6 ha riservato una grande sorpresa a Francesca Cipriani che ha ricevuto in diretta la proposta di matrimonio da Alessandro Rossi, accompagnata dall'anello di fidanzamento: l'emozione della showgirl ha coinvolto anche gli altri vipponi che hanno fatto di tutto per trattene la loro coinquilina che avrebbe voluto abbracciare il suo fidanzato.

La 21esima puntata del Grande Fratello Vip 6 sarà ricordata per sempre da Francesca Cipriani che finalmente sembra aver trovato quella stabilità sentimentale che le è mancata in passato. La showgirl durante la sua permanenza nel reality ha raccontato le sue vicissitudini amorose, ieri nel confessionale ha rivelato che in passato ha vissuto una relazione tossica, con un ex compagno che spesso la picchiava mandandola perfino in ospedale. Solo dopo qualche tempo ha trovato la forza di denunciarlo e lasciarsi alle spalle un brutto capitolo della sua vita.

Ieri però Francesca Cipriani è stata chiamata in confessionale da Alfonso Signorini che, dopo averle detto che doveva darle delle comunicazioni importanti, l'ha tenuta per qualche minuto in attesa. Poco dopo Francesca è andata in giardino, addobbato con tanti palloncini a forma di cuore, accanto a lei tutti gli altri vipponi, poi, una volta partito il freeze, è arrivato il fidanzato.

Alessandro Rossi ha iniziato quindi il suo discorso "non vederci, non sentirci per me è stato un dolore, tu lo sai. Questi tre mesi sono stati difficili ma il mio amore verso di te è aumentato e tu mi manchi, le persone per strada mi salutano e mi chiedono di noi. Per me la vera felicità è quando tu mi dai una carezza, mi fai una scenata di gelosia o mi sgridi se sbaglio, perché significa che stiamo crescendo insieme come coppia - poi è arrivata la proposta - Io sono molto innamorato di te e stasera volevo dirti questa cosa che ho nel cuore: senza di te non so stare. Voglio stare con te nella mia vita e volevo chiederti se vuoi essere mia moglie. Io voglio invecchiare con te. Ti amo e voglio solo stare con te", come potete vedere nella clip.

Una volta tolto il freeze Francesca Cipriani ha iniziato a urlare, a stento trattenuta dalle sue compagne d'avventura, poi ha pronunciato il fatidico "sì", accettando la proposta di Alessandro. Dopo la pubblicità Francesca ha mostrato l'anello alla telecamera e poi è scoppiata a piangere pensando che la madre in quel momento non era accanto a lei per festeggiare l'evento. La Cipriani ha invitato tutti al matrimonio dove Katia Ricciarelli si è offerta di cantare l'Ave Maria.