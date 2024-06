Grande Fratello Vip: ecco i concorrenti che avrebbero fatto il provino per Tale e Quale Show

La nuova edizione di Tale e Quale Show partirà senza uno dei suoi giurati storici: dopo tredici anni, Loretta Goggi ha deciso di dire addio al programma a cui ha partecipato fin dalla prima edizione del 2012. In questi giorni si sono tenuti i casting dei concorrenti e molti ex partecipanti al Grande Fratello Vip hanno tentato di prendere parte.

Casting dei concorrenti: la partecipazione degli ex Grande Fratello Vip

Già in passato il programma di Carlo Conti ha ospitato personaggi usciti dalla Casa più spiata d'Italia, ma adesso il numero dei provinati è cresciuto in maniera inaspettata. Complice, forse, anche la decisione di Pier Silvio Berlusconi di chiudere le porte di questo tipo di format ai cosiddetti "professionisti dei reality", come li ha definiti nell'ultima conferenza stampa.

Nelle ultime ore, Deianira Marzano, ospite della trasmissione radiofonica Gente di Marte, ha rivelato che tra i provinati dal prossimo conduttore di Sanremo ci sarebbero Micol Incorvaia e il suo fidanzato Edoardo Tavassi - quest'ultimo nome è stato riportato da Biccy. I due si sono conosciuti proprio nel programma di Alfonso Signorini.

Loretta Goggi lascia Tale e Quale show

Secondo l'esperta di gossip, anche Sophie Codegoni, che in questi giorni è al centro del chiacchiericcio per il suo flirt con Aron Piper, l'attore spagnolo noto per il suo ruolo di Ander Muñoz nelle prime stagioni di Elite, ha fatto il provino per partecipare allo show, a cui quest'anno mancherà anche Francesco Paolantoni, prestato a Ballando con le stelle.

Quello di Tavassi non è stato l'unico nome suggerito dal portale: tra gli altri ex vipponi che potremmo vedere nella quattordicesima edizione del talent show ci sono Manila Nazzaro, Carmen Di Pietro e Patrizia Pellegrino, scartata nei precedenti tre anni. Ma non solo, anche le Karma B, le sorelle Selassié, Rosanna Banfi e Milena Miconi aspettano l'esito del provino sostenuto.