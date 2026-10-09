Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera: un ritorno e chi rischia l’eliminazione

Le anticipazioni del Grande Fratello VIP di venerdì 9 ottobre annunciano nuovi confronti, una sorpresa per i concorrenti e un'eliminazione decisiva. Intanto, il sondaggio mostra chi è in testa e chi rischia di uscire.

Stasera, venerdì 9 ottobre, torna in prima serata su Canale 5 il Grande Fratello VIP, il reality show condotto da Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La nuova puntata si preannuncia ricca di confronti, emozioni e colpi di scena. Tra i momenti più attesi, un ritorno nella Casa, nuovi chiarimenti tra i concorrenti e il verdetto del televoto che decreterà chi dovrà abbandonare il reality condotto da Ilary Blasi.

Grande Fratello VIP, le anticipazioni del 9 ottobre: Guendalina Tavassi contro Moreno Morello e nuovi confronti

Tra i temi più caldi della puntata c'è lo scontro tra Guendalina Tavassi e Moreno Morello, una rivalità che si è ulteriormente inasprita nel corso della settimana. Dopo le dichiarazioni di Moreno sul passato della concorrente, la famiglia di Guendalina ha minacciato di intraprendere azioni legali. L'ex inviato di Striscia la Notizia aveva infatti parlato della precedente esperienza di Tavassi al Grande Fratello 11, facendo affermazioni diffamatorie secondo la mamma della concorrente. Resta da capire se il confronto tra i due avrà nuovi sviluppi nel corso della diretta.

Un altro faccia a faccia molto atteso è quello tra Andreas Müller e Jonathan Kashanian. Dopo le accuse e le considerazioni espresse dall'esperto di stile nella puntata di lunedì, i rapporti tra i due restano tesi. Anche Selvaggia Lucarelli era intervenuta sulla vicenda, puntando il dito contro Jonathan. La nuova puntata potrebbe offrire l'occasione per chiarire le rispettive posizioni.

Valeria Marini ballerà con Francesca Manzini

Spazio anche ai sentimenti con il nuovo incontro tra Piera Meloni e Gian Marco. Dopo il confronto di lunedì, conclusosi con un addio, il fidanzato ha chiesto al Grande Fratello di poter rivedere la concorrente e trascorrere alcune ore con lei. Un momento che potrebbe rivelarsi decisivo per capire se tra i due ci sia ancora spazio per un riavvicinamento.

Non mancheranno le sorprese. Francesca Manzini tornerà nella Casa con un ruolo speciale: la comica vestirà i panni della coreografa e aiuterà Valeria Marini a preparare un'esibizione destinata a regalare spettacolo e divertimento.

La puntata riserverà inoltre un momento particolarmente delicato per Giulia Provvedi, che sta vivendo con rinnovata sofferenza il ricordo della scomparsa del papà. A sostenerla arriveranno le parole della mamma, un messaggio d'affetto pensato per darle forza e aiutarla ad affrontare questo periodo difficile.

Intanto, le dinamiche di gioco si fanno sempre più complesse. I concorrenti più giovani iniziano a stringere alleanze, mentre i veterani osservano con sospetto le nuove strategie. Le Nomination potrebbero far emergere accordi, rivalità e nuovi contrasti, rendendo ancora più incerto il percorso dei Vip.

Grande Fratello Vip, sondaggio televoto: Guendalina Tavassi prima, Giancarlo Danto ultimo

Uno dei momenti più attesi della serata sarà il verdetto del televoto eliminatorio. A rischio ci sono Alex Belli, Andreas Müller, Federica Morello, Giancarlo Danto, Guendalina Tavassi e Moreno Morello. Uno di loro dovrà abbandonare definitivamente la Casa.

In attesa del risultato ufficiale, il sondaggio di Freeforum offre una prima fotografia delle preferenze del pubblico. Ecco la classifica in ordine decrescente.

Guendalina Tavassi - 25,71%

Andreas Müller - 22,22%

Federica Morello - 19,15%

Moreno Morello - 17,14%

Alex Belli - 10,79%

Giancarlo Danto - 4,97%

Stando a queste percentuali, Guendalina Tavassi è la concorrente più votata nel sondaggio, seguita da Andreas Müller e Federica Morello. Un risultato che, almeno nelle preferenze espresse dagli utenti che hanno partecipato alla rilevazione, sembra premiare Guendalina, nonostante le polemiche che l'hanno coinvolta negli ultimi giorni.

All'estremo opposto della classifica troviamo Giancarlo Danto, fermo al 4,97%, mentre Alex Belli si attesta al 10,79%. Anche Moreno Morello, al centro dello scontro con Tavassi, raccoglie il 17,14% delle preferenze.

È importante ricordare che il sondaggio di Freeforum non rappresenta il risultato ufficiale del televoto e non permette di stabilire con certezza chi verrà eliminato. Le percentuali fotografano soltanto le preferenze dei partecipanti alla rilevazione e potrebbero essere diverse da quelle del pubblico che vota attraverso i canali ufficiali. Chi dovrà lasciare la Casa del Grande Fratello VIP? Per scoprirlo non resta che seguire la diretta di stasera su Canale 5.