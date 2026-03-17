Grande Fratello Vip 8 stasera su Canale 5: anticipazioni e prime nomination

Questa sera prende il via la nuova stagione del reality: Ilary Blasi debutta alla conduzione, i nuovi concorrenti entrano in Casa e già emergono i primi scontri e tensioni tra i vip pronti a mettersi alla prova.

Questa sera, martedì 17 marzo, prende il via una nuova stagione del Grande Fratello VIP. Dopo anni alla conduzione di Alfonso Signorini, il reality cambia volto: al timone arriva Ilary Blasi, che torna alla guida del programma dopo aver già condotto le prime tre edizioni. In studio, al suo fianco, ci saranno due opinioniste d'eccezione: la giornalista del Tg5 Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, volto noto anche come giurata di Ballando con le stelle. Stasera ci saranno anche le prime nomination che difficilmente saranno eliminatorie.

Programmazione e durata del GFVip 8

Il programma debutta questa sera in prima serata su Canale 5 e proseguirà con un doppio appuntamento settimanale: tornerà infatti venerdì 20 marzo, sempre in prima serata. Al momento non è certa la durata complessiva del reality: si parla di un ciclo di circa sei settimane, ma tutto dipenderà dagli ascolti, nella speranza che ci sia un'inversione di tendenza rispetto all'edizione di Simona Ventura.

Dove seguire il reality in televisione e streaming

Oltre alle puntate serali, il Grande Fratello sarà visibile quotidianamente con diversi appuntamenti:

su Canale 5 alle 13:35

su Italia 1 alle 13:00 e alle 18:50

su La5 alle 12:00

su Mediaset Extra e in streaming su Mediaset Infinity con GF VIP Rewind alle 6:00. La diretta live dalle 9:00 alle 00:15 non coprirà - per ora - le 24 ore: durante la notte le telecamere verranno spente.

Raul Dumitras e Ibiza Altea

I concorrenti del Grande Fratello Vip 8

Nella Casa venerdì 13 marzo sono già entrati quattro concorrenti: Raul Dumitras, Adriana Volpe, Renato Biancardi e Ibiza Altea. Questa sera si aggiungeranno dodici nuovi protagonisti:

Marco Berry

Alessandra Mussolini

Raimondo Todaro

Dario Cassini

Paola Caruso

Antonella Elia

GionnyScandal

Prime tensioni nella Casa e nell'albergo

Nonostante il reality sia appena iniziato, non mancano già i primi contrasti. Nei giorni scorsi si è assistito a un primo litigio tra Raul e Ibiza, tra i due è nata una discussione quando Dumitras ha fatto strane smorfie vedendo la coinquilina cucinare le patate con la buccia . Mentre nelle ultime ore si vocifera di tensioni anche fuori dalla Casa: pare infatti che Antonella Elia abbia avuto uno scontro con alcuni coinquilini in hotel prima dell'ingresso ufficiale.