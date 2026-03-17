Grande Fratello Vip 8: le urla di Antonella Elia in hotel scuotono la vigilia della diretta

Manca pochissimo al debutto del Grande Fratello Vip e già scoppiano le prime tensioni. Il reality, in partenza oggi 17 marzo in prima serata su Canale 5, non è ancora iniziato ufficialmente ma, secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe stata una lite accesa tra alcuni concorrenti che da questa sera vedremo nella Casa più spiata d'Italia. Alla guida del programma ci sarà Ilary Blasi, al suo fianco: Selvaggia Lucarelli Cesara Buonamici.

Lite in hotel tra i concorrenti: cosa è successo

Secondo quanto riportato dall'esperta di gossip Deianira Marzano, il litigio sarebbe avvenuto nell'hotel che ospita i concorrenti prima dell'ingresso nella Casa. Una testimone racconta di urla, risate e confusione provenienti da una stanza dove si trovavano diversi vipponi, tra cui Barbara Prezia. La situazione sarebbe degenerata quando Antonella Elia è intervenuta infastidita dal rumore: Urla, accuse e parole pesanti avrebbero riempito i corridoi dell'hotel, dando vita alla prima vera lite di questa edizione. Un episodio che potrebbe influenzare già da subito gli equilibri del gruppo.

"C'erano Barbara Prezia con altri del GF in camera che facevano un rumore esagerato, ridevano, urlavano... proprio caos totale. A un certo punto Antonella Elia è sbottata, ha iniziato a urlare e da lì è partita una lite vera e propria. Sono usciti anche nei corridoi e si sono dette di tutto, parole pesanti proprio... si sentiva dappertutto", si legge infatti nelle storie di Instagram dell'esperta di gossip.

Barbara Prezia

Prime tensioni anche tra altri concorrenti

I concorrenti che prenderanno parte al GFVip sono sedici. Quattro di loro - Raul Dumitras, Adriana Volpe, Renato Biancardi e Ibiza Altea - sono già entrati nella Casa venerdì scorso, e due di loro sono stati subito protagonisti di un primo litigio. Si tratta di Raul e Ibiza tra i due è nata una discussione quando Dumitras ha fatto strane smorfie vedendo la coinquilina cucinare le patate con la buccia.

Chi sono i concorrenti del GF Vip 2026

I dodici che sono in hotel pronti a varcare questa sera la Porta Rossa ed entrare nella Casa più spiata d'Italia sono Marco Berry, Alessandra Mussolini, Raimondo Todaro, Giovanni Calvario, Dario Cassini, Paola Caruso, Nicolò Brigante, Antonella Elia, Barbara Prezia, Lucia Ilardo e GionnyScandal.