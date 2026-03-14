Grande Fratello Vip 8, Raul Dumitras su Martina De Ioannon: "Ero innamoratissimo"

Nel pomeriggio di ieri le telecamere Mediaset Infinity sono tornate ad accendersi nel giardino della casa del Grande Fratello Vip. Quattro concorrenti hanno infatti fatto il loro ingresso nella Open House, un inedito esperimento ideato dagli autori per dare il via a questa ottava edizione del reality. Tra loro c'è anche Raul Dumitras.

Raul Dumitras torna a parlare di Temptation Island

Il nuovo gieffino è un volto già noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione a Temptation Island insieme alla sua ex fidanzata Martina De Ioannon. La loro relazione si era conclusa proprio nel corso del programma condotto da Filippo Bisciglia, e poco dopo lei aveva intrapreso l'esperienza sul trono di Uomini e Donne.

Nel suo primo giorno nella casa del Grande Fratello Vip, il neo gieffino è tornato a parlare proprio di quell'esperienza, raccontando alcuni retroscena del suo percorso nel resort sardo. "Ho fatto il panico lì, ho sfondato il villaggio. Io ero entrato con la mia ex, le cose non andarono bene. Io ero innamoratissimo. In questi giorni, mentre stavo per entrare qui, mi dicevano "in bocca al lupo, spacca tutto", forse non era il miglior consiglio!" ha scherzato Raul, ricordando il periodo vissuto nel programma.

Raul e Martina durante il falò di confronto

Il rumor sul possibile confronto con Martina De Ioannon

Parlando con Ibiza Altea, il concorrente ha anche spiegato che nel reality molte situazioni vengono montate in fase di post-produzione: "È tutto registrato e poi vengono montate varie parti. Non è che mi svegliavo tutto il giorno e spaccavo cose!". Nei giorni scorsi si era parlato anche di un possibile confronto nella Casa con Martina: secondo alcuni rumor, l'ex tronista e il suo attuale fidanzato Gianmarco Steri sarebbero stati contattati dagli autori mentre preparavano il cast del reality insieme al conduttore Alfonso Signorini. Le indiscrezioni però non sono mai state confermate.

Chi c'è nella Open House del Grande Fratello Vip 8

Al momento, nella Open House insieme a Raul Dumitras ci sono Renato Biancardi, già visto a Ex on the Beach, e Ibiza Altea, protagonista dell'ultima edizione di Too Hot to Handle su Netflix. Con loro anche la conduttrice Adriana Volpe, che proprio ieri ha raccontato il suo difficile rapporto con Antonella Elia durante la quarta edizione del reality.