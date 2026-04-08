Grande Fratello Vip 8, programmazione stravolta: la data presunta della finale

Cambio improvviso per il reality di Mediaset: stop al doppio appuntamento settimanale e finale rinviata. Ecco cosa sta succedendo e quando potrebbe andare in onda l'ultima puntata.

Il Grande Fratello Vip si prepara a un importante cambio di programmazione nelle prossime settimane. Secondo quanto anticipato da SuperGuidaTV, il reality show di Mediaset è pronto a modificare la sua messa in onda settimanale. A partire dalla prossima settimana, infatti, il programma dirà addio al doppio appuntamento settimanale e terminerà il 5 maggio

Ascolti sotto le aspettative: la decisione della produzione

Il reality, tornato sotto una nuova guida, sta registrando ascolti inferiori alle aspettative, pur restando in linea con la media delle ultime edizioni. Un risultato che ha spinto la produzione a rivedere la strategia televisiva, puntando su una programmazione più concentrata per cercare di aumentare l'attenzione del pubblico e migliorare le performance.

Finale rinviata: quando andrà in onda

La novità più rilevante riguarda però la finale del reality. Sempre secondo SuperGuidaTV, la puntata conclusiva slitterà al 5 maggio. Una scelta che potrebbe servire a creare maggiore attesa intorno all'epilogo del programma e accompagnare con più gradualità il pubblico verso la proclamazione del vincitore.

Antonella Elia e Adriana Volpe

Ecco la nuova programmazione secondo SuperGuidaTV "Vengono eliminate le puntate previste per martedì 21 e venerdì 24 aprile. Al loro posto viene inserita una nuova puntata speciale mercoledì 22 aprile, mentre la finale viene fissata per martedì 5 maggio, diventando così l'ultimo appuntamento ufficiale dello show". Di conseguenza, mancherebbero sei puntate alla conclusione del reality, distribuite nelle seguenti date:

Venerdì 10 aprile

Martedì 14 aprile

Venerdì 17 aprile

Mercoledì 22 aprile

Martedì 28 aprile

Martedì 5 maggio

Eliminazioni e abbandoni: cosa è successo al Grande Fratello Vip 8

Nel frattempo, la competizione continua ad accendersi all'interno della Casa. Nell'ultima puntata è andata in scena la quarta eliminazione: Ibiza Altea ha dovuto abbandonare definitivamente il gioco. Prima di lei avevano già lasciato il reality Dario Cassini e Giovanni Calvario, mentre GionnyScandal ha deciso di ritirarsi volontariamente.

Alessandra Mussolini

Concorrenti ancora in gara: chi sono

Nella Casa più spiata d'Italia restano ancora diversi concorrenti in gara, determinati a proseguire il proprio percorso e conquistare il favore del pubblico. Tra strategie, alleanze e confronti sempre più accesi, il clima ai Lumina Studios si fa ogni giorno più competitivo. Ecco i vipponi ancora presenti:

Adriana Volpe

Alessandra Mussolini

Antonella Elia

Barbara Blu Prezia

Francesca Manzini

Lucia Ilardo

Marco Berry

Nicolò Brigante

Paola Caruso

Raul Dumitras

Raimondo Todaro

Renato Biancardi

Dinamiche nella Casa: le protagoniste sono le donne

A emergere con forza in questa fase del gioco sono soprattutto le concorrenti donne, sempre più protagoniste delle dinamiche interne alla Casa. Tra alleanze strategiche e scontri accesi, stanno dimostrando di essere le vere regine di questa edizione, catalizzando l'attenzione del pubblico e contribuendo a mantenere vivo l'interesse sul reality.