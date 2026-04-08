GF Vip: Ibiza eliminata, Lucia contro tutti, chi sono i nominati della settimana

Ieri sera è andato in onda il settimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La puntata è stata ricca di colpi di scena, a partire dall'eliminazione: Ibiza Altea è stata la prima concorrente donna ad abbandonare la Casa, perdendo il televoto contro Marco Berry e Antonella Elia.

Scontro tra fazioni: amicizie finite e nuovi equilibri

Il momento centrale della serata è stato lo scontro tra Paola Caruso, Alessandra Mussolini e Antonella Elia. L'alleanza tra le tre si è incrinata nella precedente puntata, dopo che Antonella ha preso le difese di Francesca Manzini, attaccata dalle ex amiche. Da quel momento, gli equilibri nella Casa sono cambiati:

da una parte Paola Caruso e Alessandra Mussolini

dall'altra Antonella Elia e Adriana Volpe

Parole dure da entrambe le parti: Alessandra ha accusato Antonella e Adriana di essere "finte", mentre Adriana ha paragonato la Mussolini a "un cecchino". Antonella, invece, ha definito Alessandra "grottesca".

Alessandra Mussolini

Il "mutanda-gate" accende nuove polemiche

Non sono mancate le polemiche con il cosiddetto "mutanda-gate". Protagonista Blu Barbara Prezia, che per scherzo ha passato un suo indumento intimo a Renato Biancardi e Nicolò Brigante quando era chiusa nel monolocale con Paola Caruso. Il gesto ha scatenato la reazione di Lucia Ilardo, che ha criticato il comportamento della ragazza, accusandola di mancanza di rispetto verso il fidanzato. Blu ha però ridimensionato tutto, parlando di un gesto ironico.

Lucia se l'è presa anche con Riccardo, tra i due ci sono stati rapporti intimi. Il creator napoletano ha ammesso di essersi comportato con leggerezza. Adriana Volpe, ha dichiarato: "Lucia ha voluto portare su di sé l'attenzione".

Raimondo Todaro e sua figlia Jasmine

Momenti emozionanti e spettacolo

Spazio anche alle emozioni con l'incontro tra Raimondo Todaro e la figlia Jasmine. Non è mancato lo spettacolo: Alessandra Mussolini, dopo aver ricordato le donne della sua vita - ha reso omaggio alla zia Sophia Loren con una coreografia eseguita insieme a Todaro.

Ibiza lascia la casa, nomination e concorrenti al televoto

Alla chiusura del televoto, Ibiza Altea è stata eliminata con queste percentuali: Antonella 45,71%, Marco 28,66% e Ibiza 25,63%. "Non ci sono rimasta male, me lo sentivo", ha detto a Ilary Blasi una volta arrivata in studio. La puntata si è conclusa con le nomination: gli uomini si sono votati tra loro, così come le donne, che però avevano la possibilità di nominare anche i coinquilini. I più nominati sono stati:

Marco Berry

Lucia Ilardo

Saranno loro ad affrontare il prossimo televoto: il meno votato sarà il primo candidato alla prossima eliminazione. Infine, Renato Biancardi ha deciso di mandare in isolamento Lucia Ilardo e Alessandra Mussolini.